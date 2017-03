INFORTUNIO SUSO/ Si riacutizza il problema al flessore: lo spagnolo fuori almeno due settimane

INFORTUNIO SUSO, SI RIACUTIZZA IL PROBLEMA AL FLESSORE. LO SPAGNOLO FUORI ALMENO 2 SETTIMANE - L'infortunio di Suso potrebbe essere più grave del previsto. Lo spagnolo, uscito sabato scorso in occasione di Milan-Chievo per un problema al flessore, era stato recuperato dallo staff rossonero in vista del match di ieri contro la Juventus. Sembrava che l'allarme fosse rientrato, invece da Milanello arrivano brutte notizie. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Suso avrebbe accusato un riacutizzarsi del medesimo problema al flessore. Il giocatore è stato sottoposto a molteplici controlli medici ma, dalle prime indiscrezioni, l'esterno di Montella dovrà stare fermo almeno due settimane. Suso salterà sicuramente Genoa-Milan in programma sabato prossimo. La speranza del club meneghino è che lo spagnolo possa recuperare durante la sosta e tornare disponibile per la sfida del 2 aprile contro il Pescara. Ma non è da escludere la possibilità di uno stop più lungo.

