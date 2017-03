Inghilterra Scozia/ Info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Rugby 6 Nazioni 2017, oggi)

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, QUARTA GIORNATA OGGI SABATO 11 MARZO) – Inghilterra Scozia, diretta dall'arbitro francese Mathieu Raynal, è una partita valida per la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 17.00 italiane (16.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 11 marzo, presso il mitico stadio di Twickenham, a Londra. Una partita da non prendere alla leggera, una sfida da portare avanti comunque vada. L' Inghilterra prima in classifica vuole chiudere i giochi il prima possibile, ma per farlo deve fare i conti con la Scozia. Non sarà semplicissimo limitare gli scozzesi, ma quei punti arrivati fino a questo momento dimostrano la forza e il collettivo inglese. Non sarà semplice per la Scozia, perché giocare a Twickenham non è assolutamente semplice. Bisogna mettere in campo tutta la propria forza ed evitare di farsi trascinare dall'entusiasmo.

L'Inghilterra gioca sugli errori altrui, ma l'Italia ha dimostrato di poterli mettere in difficoltà, addirittura in casa loro. E questo è solamente uno dei primi passi che la Scozia dovrà fare per iniziare ad impensierire i padroni di casa. Sarà una partita davvero avvincente quella tra Inghilterra e Scozia. Oltre la classifica del Sei Nazioni, molto importante per i padroni di casa che devono sicuramente continuare la loro corsa alla vittoria finale, ci sarà anche la Calcutta Cup. Questa competizione viene assegnata quando Scozia e Inghilterra si sfidano e dunque sarà un motivo in più per poter cercare di fare la differenza e conquistare la vittoria. Inoltre chi vince tutti gli scontri tra le isole britanniche conquista un altro trofeo.

Sarà una sfida importantissima, che gli inglesi metteranno sul piano fisico sin dai primi minuti di gioco. Bisogna dunque tornare alla vittoria e a dominare il campo, ma per farlo bisogna vincere contro una Scozia davvero rinforzata rispetto gli ultimi anni. Non è di certo la squadra che siamo abituati a vedere e non sarà per nulla facile. Gli scozzesi hanno messo peso nel pacchetto di mischia e hanno capito come giocare una competizione simile. Non sarà per nulla facile limitare una nazionale che sta crescendo partita dopo partita.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Inghilterran Scozia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

