Latina-Carpi/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA LATINA CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Latina Carpi, diretta dall'arbitro Pasqua sabato 11 marzo 2017 alle ore 18.00, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. Quando stiamo entrando nella fase più calda della stagione, allo stadio Domenico Francioni il Latina ospiterà il Carpi, in un match di doppia valenza. I pontini infatti sono in lotta per la salvezza e sono reduci dal pareggio esterno conquistato nello scontro diretto contro il Trapani. Complessivamente risultati utili consecutivi della compagine nerazzurra sono tre, una vittoria e due pareggi, che hanno dato un po' di ossigeno ma non sono riusciti a far riemergere la squadra dalla zona playout. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

La zavorra che ha frenato le ambizioni del Latina sono stati gli eccessivi pareggi, che hanno impedito ad una squadra comunque solida e compatta di restare intrappolata nei bassifondi della graduatoria. Il Carpi dal canto suo vuole provare a rientrare in zona playoff. L'ottavo posto, ultimo posto disponibile per gli spareggi, si trova lontano di appena due lunghezze. Ecco perché dopo la vittoria di misura contro lo Spezia, in uno dei tanti scontri diretti che ci saranno da qui a fine anno, gli emiliani hanno bisogno di confermare il proprio livello di rendimento, imponendosi anche in trasferta su un campo dimostratosi ostico per diverse squadre blasonate. Dunque le premesse per vedere una gara accesa e divertente ci sono, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare la completa posta in palio.

Il seguente passo nell'analisi pre-partita è lo studio delle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco dal primo minuto. I padroni di casa del Latina, per scelta di mister Vincenzo Vivarini, si disporranno con il modulo 3-4-3, che riesce a dare sia equilibrio che pericolosità offensiva. Il portiere titolare sarà Pinsoglio, coadiuvato sul centro-destra da Pol Garcia, in posizione centrale da Brosco e sul centro-sinistra da Dellafiore. Il centrocampo a quattro vedrà come esterni il capitano Bruscagin e Di Matteo, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre i due interni saranno i mediani Mariga e Bandinelli. Il trio di attaccanti vedrà giocare Buonaiuto come ala destra, De Vitis come ala sinistra e Corvia come punta centrale.

La risposta del Carpi consisterà nel modulo di gioco 4-4-2, da sempre modulo caratteristico utilizzato da mister Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano dovrebbe poter contare sulla formazione tipo, avvalendosi dell'estremo difensore Belec, sostenuto dal terzino destro Struna, dal terzino sinistro Letizia e dai due difensori centrali Poli e Romagnoli. Nel centrocampo a quattro i due interni, che svolgeranno il ruolo di mediani di costruzione e di contenimento, saranno il capitano Bianco e Lollo. Ai loro fianchi ci saranno l'ala destra Jelenic e l'ala sinistra Fedato. Per completare l'undici titolare del carpi non resta che menzionare la coppia di attaccanti centrali, che dovrebbe essere composta dal nigeriano Mbakogu e dal talentuoso Kevin Lasagna, che nella prossima stagione diventerà un nuovo calciatore dell'Udinese.

La gara dello stadio Domenico Francioni presumibilmente vedrà prevalere il Carpi per quanto riguarda il possesso palla e la supremazia territoriali. I biancorossi hanno acquisito un notevole bagaglio d'esperienza dopo l'anno disputato in Serie A e sanno leggere bene le gare, capendo quando spingere sull'acceleratore e quando rallentare i ritmi per mandare in difficoltà gli avversari. Il Latina dovrà operare delle azioni offensive in contropiede, per cercare di cogliere impreparata una difesa abbastanza solida. La maggior parte delle azioni dei laziali si appoggerà sull'attaccante romano Daniele Corvia, miglior realizzatore della squadra come cinque reti fatte. Un'occasione per sbloccare il risultato potrebbero essere i calci piazzati, sui quali andranno a saltare numerosi specialisti.

Vedremo come finirà Latina Carpi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 18.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sui canali 206 e 251 del bouquet satellitare (Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)



