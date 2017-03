MONDONICO MALATO/ Il cancro torna all'attacco: "Ma vincerò ancora io!"

MONDONICO MALATO, IL NOTO TECNICO TORNA AD AFFRONTARE LA SUA PARTITA PIÙ IMPORTANTE. TUTTI CON LUI - Emiliano Mondonico ha sottolineato che la partita più importante della sua vita deve continuare a lottarla. Il tumore si è tornato a far vedere, ma il tecnico non ha voglia ovviamente di gettare la spugna. E' un uomo di grande carattere e ce la farà ancora una volta. Ne sono convinti anche gli addetti ai lavori che hanno lanciato diversi messaggi importanti. Tra questi il giornalista Ivan Zazzaroni che scrive su Twitter: "Hai già battuto la bestia, forza Mondo", clicca qui per il tweet. Anche La Gazzetta dello Sport ha voluto dedicare il suo pensiero nei confronti di Emiliano Mondonico: "Rivolgiamo a lui il più in grande in bocca al lupo, sicuri che saprà vincere la partita più importante della sua vita". Sicuramente la grandissima partecipazione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori darà all'uomo un'ulteriore spinta verso un recupero che sarà importantissimo per lui e per il mondo del calcio più in generale.

MONDONICO MALATO, IL NOTO TECNICO TORNA AD AFFRONTARE LA SUA PARTITA PIÙ IMPORTANTE - Emiliano Mondonico è uno che non ha mai mollato nella sua vita anche quando si è trovato di fronte a sfide più grandi di lui come quella volta che alzò al cielo in una sfida di Coppa Uefa che poteva fare la storia e nella quale andò solo vicino a scriverla. Cinque anni fa fu proprio Mondonico in una conferenza stampa a sottolineare che aveva superato la gara più importante della sua vita, quella contro il tumore. Cinque anni dopo però la bestia è tornata a farsi sentire e non permettere al settantenne di Rivolta d'Adda di andare avanti sereno. A Il Giornale Emiliano Mondonico ha confessato: "Le battaglie più difficili le sto combattendo per mettere a terra questa brutta bestia che torna a bussare alla mia porta. Io non mi arrendo. Tornare ad allenare? Non sono al cento per cento e se non sei al tuo massimo non puoi buttarti nella mischia. Posso consolarmi con quelle cinque cose terribili che mi hanno levato dallo stomaco". La battaglia è iniziata, ma la sensazione è che Emiliano Mondonico abbia la forza per farcela ancora una volta proprio come quando alzò una sedia in alto nel cielo per fare la storia che scrisse anche senza una vittoria finale.

