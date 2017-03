Middlesbrough Manchester City/ Info streaming video-diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MIDDLESBROUGH MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FA CUP 2017 QUARTI DI FINALE) - Middlesbrough Manchester City di FA Cup sarà diretta dall’arbitro Mike Dean. Si gioca al Riverside Stadium nel primo pomeriggio di sabato 11 marzo 2017: calcio d’inizio alle ore 13:15 italiane, il match è valido per i quarti di finale di FA Cup e si disputa in sfida secca. Si preannuncia una bella partita quella che vedrà protagoniste il Middlesbrough e il Manchester City.

Due squadre che in Premier League stanno lottando per obbiettivi differenti: il City vuole la zona Champions e continuare il suo cammino nella massima competizione continentale. Mentre invece il Middlesbrough sta vivendo un periodo no che sta mettendo a serio rischio la permanenza in Premier League. Non vuole sbagliare nessuna delle due anche considerando il peso della sfida che andrà in scena nel prossimo weekend e che perciò avrà notevole importanza sia per la squadra di casa che per i Citizens.

Nettamente favorito il Manchester City che ha qualcosa in più anche perché il Middlesbrough deve concentrarsi sulla salvezza dopo due pesanti sconfitte consecutive che mettono a serio rischio il prosieguo in Premier. La gara sarà perciò la giusta occasione anche per misurare le reali ambizioni di entrambe le formazioni che sono alle prese con una fase della stagione troppo importante per sbagliare.

La squadra di casa vuole regalarsi un sogno, ovvero la finale di Wembley. Percorso complesso anche perché battere il Manchester City di Guardiola in questo momento non sembra certo essere un compito molto semplice. Il modulo scelto dal mister spagnolo, Karanka, sarà il 4-3-3. In porta ci sarà l'esperienza di Victor Valdes mentre avanti a lui spazio per Fabio, Ayala, Gibson e Friend. In mezzo al campo giocheranno Leadbitter, Clayton e De Roon mentre in attacco largo al tridente. In avanti spazio per Ramirez e Traore sugli esterni mentre Gestede sarà il centravanti.

Manchester City che invece ha bisogno dei suoi migliori uomini per battere una rivale tosta come il Middlesbrough. Il modulo per Guardiola sarà il consueto 4-3-3. In porta giocherà l'argentino Caballero mentre in difesa agiranno Sagna, Stones, Kolarov e Clichy. A centrocampo i protagonisti saranno Fernandinho, Toure e Silva mentre in avanti il tridente offensivo sarà con Sterling e Sane sugli esterni mentre la punta centrale sarà ovviamente El Kun Aguero.

Il Middlesbrough non vive un momento molto felice della sua stagione. Sicuramente è Clayton un elemento fondamentale in mezzo al campo così come avvenne nello scorso campionato in Championship. Difficile che possa rientrare Negredo. Nel City invece è Sane un uomo fondamentale nello scacchiere dello spagnolo Pep Guardiola: il giovane tedesco sta mettendo in mostra le sue armi migliori, tecnica e velocità partendo dalla fascia.

Quote: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Middlesbrough a 8,50, il segno X per il pareggio a 4,50 e il segno 2 per il successo del Manchester City abbassato a 1,40. La partita di FA Cup tra Middlesbrough e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport Plus HD, il numero 205: telecronaca dalle ore 13:15 a cura di Riccardo Mancini. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.