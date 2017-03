PAGELLE / Genoa-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE GENOA-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a scoprire i voti relativi al primo tempo di Genoa-Sampdoria, derby della Lanterna valido per la 28^ giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0. Primi quarantacinque minuti di gioco piuttosto bloccati dove prevale la paura di perdere da parte di entrambe le squadre, il primo che prova a rompere gli indugi è sicuramente Muriel (6,5) che dal limite libera il destro col pallone che termina di poco a lato, ma sono i padroni di casa ad avere la palla gol più nitida con Pinilla (6,5) che, servito da Simeone (6), calcia di prima intenzione trovando l'opposizione di Viviano (7) che col piede salva la Samp dallo 0-1. Nei minuti successivi Bruno Fernandes (6) su calcio di punizione non riesce a scavalcare la barriera mentre Quagliarella (6), dopo aver agganciato un pallone che sembrava ormai perso, calcia in girata col sinistro al volo mancando il bersaglio grosso, rimane comunque apprezzabile la giocata da parte del numero 27 blucerchiato. VOTO GENOA 6 - Gli uomini di Mandorlini pensano prevalentemente a stoppare le iniziative degli avversari anche se vanno molto vicini al gol con Pinilla. MIGLIORE GENOA: LAXALT 7 - Un vero lottatore a centrocampo, è davvero difficile per i blucerchiati spuntarla con lui. PEGGIORE GENOA: COFIE 5,5 - Perde tanti palloni e in fase difensiva appare un po' troppo timoroso e impacciato. VOTO SAMPDORIA 6,5 - Fatta eccezione per un paio di conclusioni di Muriel e Quagliarella che hanno mancato la porta, i blucerchiati hanno prodotto ben pochi pericoli dalle parti di Lamanna. MIGLIORE SAMPDORIA: VIVIANO 7 - Con una gran parata su Pinilla evita lo 0-1 ai suoi. PEGGIORE SAMPDORIA: BARRETO 5,5 - Tanti errori in fase di impostazione, molti palloni giocati male o certamente non nel migliore dei modi. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.