Pagelle/ Italia-Francia: i voti della partita (Rugby Sei Nazioni 2017, 4^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ITALIA-FRANCIA, I VOTI DELLA PARTITA (RBS SEI NAZIONI 2017, QUARTA GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo con i giudizi di entrambe le squadre fino a questo momento. Al termine della prima frazione di gioco, le formazioni di Italia e Francia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'11 a 16 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2017 di rugby. Primo tempo dai due volti per gli azzurri che partono molto bene andando addirittura in meta con Parisse già al 3', sfruttando un off-load da parte di Canna, impreciso però nella trasformazione. Gli ospiti rispondono subito con la punizione di Lopez del 9' annullata da quella di Canna del 17'. Questo calcio da fermo scuote i transalpini fino a ribaltare completamente la situazione e facendo crollare l'avversario con i 3 punti di Lopez del 19' e del 21', intervallata dalla meta di Fickou del 20', anche questa trasformata dal numero 10 dei blu. Ancora Canna riavvicina le compagini da fermo al 28' sebbene Lopez ristabilisca lo scarto al 34'.

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 6 La tanto acclamata pressione professata da capitan Parisse alla vigilia si concretizza con giocate offensive solide e ragionate ma la difesa non si dimostra attenta in più di un episodio. VOTO FRANCIA (PRIMO TEMPO): 7 La reazione dovuta alla meta ed alla punizione subita lasciano quasi pensare che i transalpini possano mettere la gara sui binari a loro più favorevoli in qualsiasi momento dopo aver iniziato il match con l'approccio sbagliato. (Alessandro Rinoldi)

