Piacenza Siena/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA PIACENZA SIENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza Siena, diretta da Luca Detta, si gioca alle ore 14:30 di sabato 11 marzo; partita valida per la ventinovesima giornata della Lega Pro 2016-2017 (girone A). Un crocevia importante per le due squadre che si affronteranno per quella che sarà una gara fondamentale per il prosieguo di stagione. Infatti il Piacenza è in grande forma ed è reduce da ben quattro vittorie consecutive mentre il Siena ha vinto il derby toscano contro il Livorno.

Sarà una partita molto bella quella che andrà in scena al Garilli anche perché entrambe sognano i play-off e con una vittoria potrebbero seriamente ambire ad una posizione negli spareggi. Gli emiliani si trovano già in zona play-off ma certamente una vittoria andrebbe a rafforzare il posizionamento. Il Siena è a tre punti dall'ultima posizione utile per la griglia degli spareggi: vincere è l'unica cosa che conta in quella che sarà una trasferta ricca di insidie. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Attesa anche una buona cornice di pubblico visto che entrambe le squadre sentono molto questa gara e hanno voglia di rilanciare le proprie ambizioni di promozione. Per quanto concerne le probabili formazioni, il Piacenza non vorrà stravolgere quello che è il suo schieramento. Franzini punterà sui migliori per provare a far male al Siena che, al momento, un pessimo avversario vista la fiducia che ha acquisito con la vittoria a Livorno. Il modulo scelto sarà il 3-5-2 per il Piacenza che scenderà in campo con Miori in porta, Silva, Sciacca e Pergreffi in difesa.

A centrocampo giocheranno Matteassi, Taugourdeau e Hraiech in mezzo mentre Di Cecco e Dossena agiranno sugli esterni. In avanti la solita coppia gol composta da Nobile e Romero con Razzitti pronto a subentrare dalla panchina.

Siena che invece punterà a scardinare la difesa del Piacenza per conquistare i play-off. Il tecnico Scazzola punterà sul 4-3-3 molto offensivo e che vorrà far male fin dai primi minuti. In porta agirà Moschin con Rondanini, Panariello, D'Ambrosio e Iapichino in difesa. A centrocampo spazio per Guerri, Saric e Castiglia, con quest'ultimo che sta vivendo un grandissimo momento di forma. In avanti spazio al tridente offensivo con Ciurria e Vassallo a fare da esterni mentre la punta centrale sarà Marotta.

Il Piacenza punta molto su bomber Romero, punto di riferimento fondamentale per la manovra offensiva dei biancorossi. La squadra di Franzini sta scoprendo un grande giocatore, senza dimenticare il carisma di Matteassi, leader del centrocampo piacentino. Nel Siena invece è proprio Marotta un attaccante ideale per creare spazi e per far fare movimento anche ai centrocampisti. Grazie all'ex bomber del Bari il Siena sta trovando un equilibrio, oltre ad un centrocampo di qualità con Castiglia che sta rendendo ottimamente in questa fase della stagione di Lega Pro.

La vittoria del Piacenza viene quotata da Bwin a 1.80, mentre il pareggio a 3.25. A 4.40 invece viene quotata la vittoria del Siena al Garilli di Piacenza. Mister Franzini ha chiesto calma ai suoi dato che il traguardo dei play-off non è ancora raggiunto. Bisogna continuare così per provare un miracolo e magari sognare la promozione in serie B.

In casa Siena c'è un grande entusiasmo che mister Scazzola ha voluto placare. Il tecnico ha detto di volere una prova gagliarda in casa di una diretta concorrente per la promozione. Una gara che sarà fondamentale: una sconfitta potrebbe essere decisiva ed allontanare del tutto il Siena dai play-off.

Piacenza-Siena non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.