Pontedera Renate/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA PONTEDERA RENATE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pontedera Renate sarà diretta dall'arbitro Giovanni Luciano; in programma sabato 11 marzo alle ore 16:30, la partita è valida per la ventinovesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Due obiettivi completamente diversi, due situazioni diametralmente opposte. Il Pontedera ospita il Renate nella 29ma giornata del girone A di Lega Pro. Due obiettivi diversi, ma che comunque possono influenzare sul cammino di entrambe.

I padroni di casa devono fare i conti con la zona salvezza: il Tuttocuoio è a tre punti, ma bisogna assolutamente accelerare per evitare brutte sorprese durante i prossimi match. Per gli ospiti la situazione è diversa: zona play off, con buonissime possibilità di andarsi a giocare la promozione in serie B. La strada è lunga, il cammino è tortuoso. Serve dunque passare all'azione ed evitare di rimanere imbrigliati in situazioni scomode. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I padroni di casa arrivano da una vittoria per 3-1 grazie alla doppietta di Santini e al goal di Della Latta. Classico 4-5-1, con Lori a difendere i pali. In difesa Polvani e Vettori sui lati, con Risaliti e Della Latta al centro della difesa. Gemignani, Caponi e Corsinelli vanno in cabina di regia, mentre Calcagni e Gemignani A. andranno sulle corsie esterne. In attacco il numero 7 Santini, che però potrebbe essere sostituito a gara in corso da Udoh. Occhio anche a Kabashi e Videtta che potrebbero essere i cambi naturali. Gli ospiti arrivano dalla vittoria di misura contro la Carrarese.

Classico 4-3-3, con Cincilla in porta. Di Gennaro e Teso potrebbero essere i difensori centrali, mentre Scaccabarozzi e Anghileri andranno sulle corsie laterali. Vannucci e Palma saranno i due intermedi di centrocampo, mentre Pavan andrà molto probabilmente in cabina di regia. Marzeglia sarà l'unica punta, mentre Florian e Lavagnoli andranno sulle corsie laterali. Graziano e Mora potrebbero entrare a gara in corso.

Occhio anche alla rosa completa degli ospiti, vero e proprio punto di forza. Sarà una sfida equilibrata, ma che può davvero sorprendere tutti gli addetti ai lavori. I favori del pronostico sono ovviamente a favore degli ospiti, anche per l'andamento in campionato. Ma la Lega Pro ha spesso dimostrato di poter essere imprevedibile al punto giusto.

Cosa succederà dunque in questo match? Ci sono tantissime ipotesi, anche per via della voglia dei padroni di casa di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Non dista molto (siamo a tre punti dalla zona rossa) e dunque bisognerà cercare di fare risultato. Vedremo dunque una gara d'attacco da parte dei padroni dei casa: ma occhio ai contropiedi. Se si lascia troppo spazio spesso si rischia di lasciare troppo campo ai propri avversari.

Una delle cose da non fare è proprio questa: concedere le ripartenze ad una squadra che gioca con il 4-3-3 e che farà delle velocità e degli errori altrui il proprio credo. Solo evitando ciò i padroni di casa possono portare a casa il bottino pieno. Le quote Snai per la partita ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Pontedera (segno 1) vale 2,45; il pareggio (segno X) vale 3,05 mentre la vittoria del Renate (segno 2) vi permetterà di guadagnare 2,80 volte la somma che avrete deciso di investire.

Pontedera-Renate non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.