Prato Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PRATO LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, ELGA PRO 2017 GIRONE A) - Prato Lucchese sarà diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, assistito dai guardalinee Luca Bianchini e Lorenzo Biasini entrambi di Cesena. La partita si gioca allo stadio Lungobisenzio dalle ore 18:30 di sabato 11 marzo 2017, e si presenta come una sfida tra due formazioni che stanno lottando sul filo dei rispettivi obiettivi di classifica, nella decima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Lega Pro.

Dopo la sconfitta subita sul campo della Pro Piacenza la settimana scorsa, i toscani sono rimasti da soli in coda alla classifica del raggruppamento, staccati di una lunghezza dalla Racing Roma che ha pareggiato in casa nel difficile test contro l'Arezzo quarto in classifica. Nulla è ancora perduto per il Prato anche se i play out sembrano ormai inevitabili, visto che il sestultimo posto in classifica è lontano ben otto punti. La Carrarese terzultima è però solo a una partita di distanza, a l'andamento dei biancazzurri, con sette punti ottenuti nelle ultime cinque partite, non è certo quello di una squadra in disarmo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Sarà estremamente importante il derby toscano, l'ennesimo nel girone, con una Lucchese che con due punti di penalizzazione resta a una sola lunghezza di distanza dalla zona play off, e soprattutto a nove rassicuranti punti di distanza dalla zona play out. Nella corsa alle prime dieci piazze della classifica i rossoneri hanno subito una battuta d'arresto in casa contro il Como, che ha strappato un punto al novantaquattresimo minuto, con la vittoria che manca per la Lucchese dal 28 gennaio scorso, nel match casalingo contro il Tuttocuoio.

Probabili formazioni: Melgrati difenderà la porta dei padroni di casa, con Beduschi impiegato in posizione di terzino destro e Danese in posizione di terzino sinistro, mentre Ghidotti e Martinelli giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo Gargiulo e Brondi saranno i playmaker arretrati mentre Piscitella, Tavano e Molfetta dovrebbero giocare come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Moncini. La Lucchese dovrebbe rispondere con Nobile tra i pali, l'argentino Espeche titolare nella difesa a tre al fianco di Capuano e Maini, mentre Bruccini e Mingazzini saranno i due centrali di centrocampo. Tavanti si muoverà sulla fascia destra e Merlonghi sull’out mancino, mentre D'Auria e De Feo si muoveranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Raffini.

4-2-3-1 per il Prato di Francesco Monaco, 3-4-2-1 per la Lucchese di Giuseppe Galderisi: tatticamente le due squadre hanno dimostrato di saper restare equilibrate, anche se come detto una distrazione nel finale è costata molto cara ai rossoneri nell'ultima partita di campionato, in una stagione che resta comunque difficile e che se coronata dai play off si potrebbe considerare positiva. Il Prato sta dando segni di vita nelle ultime settimane, ma paga un girone d'andata disastroso con soli 6 punti ottenuti dalla quinta alla diciottesima giornata, con due sole vittorie e ben dodici sconfitte in quel periodo.

Quote molto equilibrate: Prato favorito dalla fame di punti e dal fattore campo, Lucchese dal tasso tecnico. I bookmaker fanno pendere l'ago della bilancia leggermente in favore dei rossoneri, con quota 2.40 proposta da Bet365 per il segno '2', quota 2.95 offerta da Paddy Power per l'affermazione interna e con Betclic che moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Prato-Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

