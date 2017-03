Probabili formazioni/ Chievo Empoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo Empoli è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; allo stadio Bentegodi si gioca domenica 12 marzo alle ore 15. Chievo ampiamente salvo, ma desideroso di lasciarsi alle spalle la sconfitta subita contro il Milan; l’Empoli sta rischiando, perchè non riesce a progredire in classifica e, pur mantenendo una distanza di sicurezza dalle ultime della classe, manca poco perchè venga risucchiato nella lotta per non retrocedere. Siamo dunque in attesa che le due squadre si sfidino domani; nel frattempo analizziamo i dubbi dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Chievo Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Per una volta Rolando Maran dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione: solito modulo con il centrocampo a rombo per il tecnico trentino, Radovanovic giocherà come vertice alto con Valter Birsa che è favorito per fare il trequartista alle spalle delle due punte. Ballottaggio tra Inglese e Pellissier: favorito il primo, ma il capitano ha pienamente recuperato dall’infortunio e dunque si candida per una maglia dal primo minuto. Per quanto riguarda il centrocampo, torna titolare Perparim Hetemaj che si gioca una maglia con De Guzman ma sarà in campo se la condizione fisica glielo permetterà; come mezzala destra Lucas Castro non ha rivali (Izco rappresenta una possibile alternativa dalla panchina). In difesa si apre il solito balletto tra i centrali: Dainelli e Spolli partono favoriti, Gamberini e Bostjan Cesar provano a mettere in dubbio le scelte del loro allenatore. Sulle corsie giocheranno come sempre Cacciatore e Gobbi, in porta va Sorrentino.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Mchedlidze ha problemi alla schiena: potrebbe comunque essere disponibile per domenica ma difficilmente andrà in campo. Al suo posto Giovanni Martusciello potrebbe ancora scegliere Maccarone, nonostante l’attaccante piemontese stia vivendo forse la peggior stagione in carriera; come seconda punta ci sarà in ogni caso Pucciarelli (favorito su Marilungo), con Dioussé che sarà il perno davanti alla difesa affiancato da Krunic e Daniele Croce, che avendo recuperato dal problema fisico si candida ad avere una maglia da titolare. Sulla trequarti invece nessun dubbio sulla presenza di El Kaddouri, ancora a caccia del primo gol con la maglia dell'Empoli (è arrivato a gennaio dal Napoli per prendere il posto di Saponara). Per quanto riguarda la fase difensiva, Martusciello dovrebbe confermare la sua linea titolare: unico dubbio sulle fasce, con Veseli che insidia il posto di Laurini e Dimarco che potrebbe avere la meglio su Pasqual (ma i due ballottaggi dovrebbero già essere stati risolti). A protezione del portiere polacco Skorupski la solita coppia, quella formata da Bellusci e Andrea Costa.

CHIEVO-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Chievo Empoli, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 5, mentre non sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO EMPOLI

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 2 Spolli, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 32 Bressan, 21 N. Frey, 20 Sardo, 5 Gamberini, 13 Izco, 28 Bastien, 4 N. Rigoni, 1 De Guzman, 80 Kiyine, 31 Pellissier, 7 Gakpé

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: -

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 15 A. Costa, 21 Pasqual; 33 Krunic, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 20 Pucciarelli, 7 Maccarone

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 13 Veseli, 19 F. Barba, 4 Dimarco, 88 A. Tello, 17 Zajc, 77 Buchel, 27 Thiam, 89 Marilungo

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: José Mauri, Mchedlidze

