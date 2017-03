Probabili formazioni/ Inter Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Atalanta, sfida diretta per l’Europa: domenica 12 marzo alle ore 15 si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, e a San Siro Gian Piero Gasperini affronta uno dei pezzi meno felici del suo passato nel tentativo di rendere indimenticabile il presente. L’Atalanta è quinta in classifica, l’Inter sesta: entrambe potrebbero arrivare in Europa League a fine stagione, ma prendersi questi tre punti significherebbe mettere una seria ipoteca sull’obiettivo e per l’Atalanta sarebbe una prova di ulteriore maturità espugnare San Siro (cosa che comunque è già avvenuta in epoca recente). Ci aspetta una gran bella partita domenica pomeriggio: andiamo allora a dare uno sguardo più approfondito alle scelte che i due allenatori potrebbero operare in ogni reparto, studiando le probabili formazioni di Inter-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Dopo i cinque gol segnati a Cagliari è del tutto plausibile che Stefano Pioli voglia confermare la difesa a quattro, anche se disporsi a tre significherebbe essere speculari all’Atalanta e puntare tutto sui duelli individuali; da valutare dunque la scelta del tecnico emiliano. Volendo però ipotizzare la prima soluzione, ancora una volta sarebbe Murillo a lasciare spazio a Medel in difesa, per affiancare Miranda; Ansaldi sarebbe confermato a sinistra con D’Ambrosio che si prenderebbe il ruolo di terzino destro. A centrocampo dubbio Brozovic: il croato è ancora in forse, in ogni caso sulla linea mediana dovrebbero giocare il grande ex Gagliardini, che affronta per la prima volta l’Atalanta da quando l’ha lasciata, e Kondogbia. Joao Mario e Banega dunque sono in ballottaggio per la maglia di trequartista tra Candreva e Perisic: l’argentino ha fornito ottime risposte una settimana fa e dunque potrebbe essere confermato a scapito del portoghese, che dà il meglio di sè quando può agire a ridosso della punta. Che sarà ovviamente Mauro Icardi: 17 gol in campionato, il capitano dell’Inter è sempre più vicino a quota 20 e punta ancora al titolo di capocannoniere che rimane ampiamente alla sua portata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Gasperini ritrova Kessie che rientra dalla squalifica, ma nel frattempo il Giudice Sportivo ha fermato Andrea Masiello: c’è Zukanovic a completare il reparto difensivo, con Caldara che ovviamente agisce da riferimento centrale a protezione di Berisha, con il cresciutissimo Rafa Toloi sul centrodestra. A centrocampo Kessie si riprende ovviamente la maglia di titolare: al suo fianco giocherà Freuler, partito in sordina nei primi sei mesi all’Atalanta ma ora diventato un giocatore quasi insostituibile. Lo stesso si può e si deve dire di Andrea Conti e Spinazzola, i due propulsori sulle fasce: il secondo, di proprietà della Juventus, dovrebbe fare ritorno a Vinovo in estate ma per adesso si accontenta di essere grande protagonista con la maglia della Dea. Dopo l’esperimento D’Alessandro della scorsa domenica si torna all’antico e a quella che a tutti gli effetti è la formazione titolare: Kurtic galleggia tra le linee ma in fase di non possesso sarà il quinto di centrocampo, Alejandro Gomez si allargherà a sinistra per provare a cercare palloni giocabili mentre il riferimento avanzato è Petagna, per lui una sorta di derby visti gli anni nelle giovanili del Milan.

INTER-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Inter-Atalanta, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 15 Ansaldi; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 55 Nagatomo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 24 Murillo, 21 Santon, 6 Joao Mario, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 6 Zukanovic; 24 A. Conti, 11 Freuler, 19 Kessie, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 95 Bastoni, 33 Hateboer, 77 C. Raimondi, 25 Konko, 4 Cristante, 88 A. Grassi, 94 Melegoni, 87 Mounier, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: A. Masiello

Indisponibili: Pesic

© Riproduzione Riservata.