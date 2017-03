Probabili formazioni/ Napoli Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoil-Crotone allo stadio San Paolo è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca domenica 12 marzo alle ore 15. Archiviata l’esperienza in Champions League, il Napoli gioca la seconda partita consecutiva al San Paolo tornando a concentrarsi sul campionato: bisogna provare a prendersi il secondo posto e magari tenere vivo il sogno scudetto, aspettando anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia. La squadra vista nel primo tempo di martedì sera può certamente centrare i due traguardi; di sicuro questa è una partita da vincere, contro un Crotone che ormai ha un piede e mezzo in Serie B. Aspettando che le due squadre scendano in campo per la loro partita, andiamo subito a dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Possibile che Maurizio Sarri voglia cambiare qualcosa rispetto alla partita contro il Real Madrid: in difesa per esempio potrebbe esserci spazio per Strinic sulla corsia sinistra e magari per Nikola Maksimovic in mezzo, a fare coppia con uno tra Raul Albiol e Koulibaly così da iniziare a risparmiare qualche elemento per la doppia sfida alla Juventus. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Marko Rog, che era stato in ballottaggio anche per giocare in Champions League; difficile che sia tolto Hamsik, dunque il croato andrà sul centrodestra in luogo di Zielinski che potrebbe essere ancora una volta in panchina, in mezzo a fare da perno davanti alla difesa è favorito Amadou Diawara. Nel tridente offensivo ci aspettiamo una maglia da titolare per Milik, che può testare la sua condizione in una partita abbordabile e nella quale potrebbe anche ritrovare il gol; con il polacco al centro dell’attacco a rimanere fuori sarebbe Mertens, conferma invece per i due esterni che saranno comunque Callejon e Lorenzo Insigne, a meno che Sarri non decida di voler vedere all’opera Giaccherini che si posizionerebbe sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Situazione complicatissima per il Crotone che per di più perde tre giocatori importanti: Rosi e Ceccherini sono squalificati, Tonev è infortunato. Davide Nicola si affida allora a Dussenne, che in questo momento sembra favorito su Claiton dos Santos per affiancare Gianmarco Ferrari in mezzo; a destra la prima soluzione è quella di Sampirisi, a sinistra invece solito ballottaggio tra Martella e Mesbah con il primo che appare leggermente in vantaggio. Centrocampo come al solito schierato a quattro: ha recuperato del tutto Rohden che sarà utilizzato come esterno a destra, dall’altra parte ci sarà Stoian che ha caratteristiche decisamente più offensive. In mezzo Crisetig e Barberis vanno verso due maglie, resta in ballottaggio Capezzi che all’ultimo potrebbe trovare spazio. In attacco Nicola potrebbe confondere le carte: Falcinelli, cannoniere del Crotone in questa stagione, ci sarà ma al suo fianco potremmo vedere Acosty, di fatto un esterno offensivo che adatterebbe la sua posizione ma potrebbe essere utile nel non dare punti di riferimento alla difesa del Napoli.

NAPOLI-CROTONE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Crotone, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 2, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CROTONE

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 26 Kouilbaly, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic; 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 5 Allan, 8 Jorginho, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 14 Mertens

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 27 Acosty, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 33 Viscovo, 21 Cuomo, 3 Claiton, 15 Mesbah, 9 Nalini, 20 Kotnik, 28 Capezzi, 42 Suljic, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Rosi, Ceccherini

Indisponibili: Tonev

