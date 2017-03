Probabili formazioni/ Palermo Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo Roma sarà una delle partite più importanti della giornata: domenica 12 marzo alle ore 20.45 si gioca allo stadio Renzo Barbera il posticipo per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si affrontano due squadre che, fatte le debite proporzioni, devono reagire dopo un periodo difficile: il Palermo ha bisogno di un risultato di prestigio per inseguire una difficile salvezza, la Roma però deve tornare alla vittoria per difendere almeno l’importante secondo posto che a fine campionato vorrebbe dire Champions League diretta. Andiamo allora a dare uno sguardo più approfondito alle scelte che i due allenatori potrebbero operare in ogni reparto, studiando le probabili formazioni di Palermo Roma.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Squalificati Balogh e Rispoli, due assenze pesanti dunque per il mister rosanero Diego Lopez, che però può sorridere almeno per i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai, tutti usciti acciaccati dal match contro il Torino di domenica scorsa: erano considerati in dubbio, invece domani sera ci saranno tutti per provare a lanciare una difficile sfida alla Roma. Cionek a dire il vero dovrebbe comunque partire dalla panchina, mentre gli altri due dovrebbero essere titolari, in particolare l’attaccante macedone dal quale passeranno quasi tutte le speranze di salvezza del Palermo. Domenica al Barbera potrebbe essere rispolverato Trajkovski come esterno d'attacco nel 4-2-3-1 che vedrà anche Bruno Henrique e appunto Sallai in appoggio a Nestorovski, inoltre troverà posto sulla fascia destra della difesa Morganella, che con Goldaniga, Gonzalez ed Aleesami formerà la linea di retroguardia davanti a Posavec.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Nella difesa giallorossa sarà pesante l’assenza dello squalificato Manolas, fermato per un turno dal Giudice Sportivo: ancora da definire il modulo se a tre oppure a quattro, incerto della maglia da titolare è Juan Jesus mentre Rudiger e Fazio ci saranno in ogni caso, così come Bruno Peres ed Emerson, da capire su quale linea. A centrocampo turnover in arrivo per De Rossi, dunque ci aspettiamo di vedere Paredes titolare in mediana al fianco di Strootman. A seconda del modulo scelto capiremo pure se Perotti sarà titolare oppure no: noi al momento crediamo di sì, in un reparto offensivo che per il resto sarà formato dai classici titolari, cioè Salah, Nainggolan e come punta centrale l’intoccabile Dzeko, che a dire il vero nelle ultime uscite si è preso una pausa. Anche per questo sono calati i risultati della Roma?

PALERMO-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Palermo-Roma, partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, ed inoltre dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-2-3-1): 1 Posavec; 89 Morganella, 6 Goldaniga, 12 Gonzalez, 19 Aleesami; 18 Chochev, 14 Gazzi; 20 Sallai, 25 Bruno Henrique, 8 Trajkovski; 30 Nestorovski. Allenatore: Lopez.

A disposizione: 68 Fulignati, 55 Marson, 4 Andelkovic, 15 Cionek, 2 Vitiello, 44 Sunjic, 23 Diamanti, 28 Jajalo, 11 Embalo, 98 Lo Faso.

Squalificati: Rispoli, Balogh.

Indisponibili: Rajkovic, Pezzella, S. Silva.

ROMA (4-2-3-1): 1 Szczesny; 13 Bruno Peres, 20 Fazio, 2 Rudiger, 33 Emerson; 6 Strootman, 5 Paredes; 11 Salah, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 3 Juan Jesus, 21 Mario Rui, 15 Vermaelen, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Grenier, 10 Totti, 92 El Shaarawy.

Squalificati: Manolas.

Indisponibili: Florenzi.

