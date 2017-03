Probabili formazioni/ Pescara Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Pescara-Udinese è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo domenica 12 marzo alle ore 15. Ultima chiamata per Zdenek Zeman: dopo una vittoria e due sconfitte la situazione del Pescara non è migliorata e la salvezza si fa sempre più difficile, se non altro il Delfino ritrova lo stadio Adriatico e qui proverà a tenere vive le speranze sfidando un’Udinese sostanzialmente salva, in salute e fiducia dopo aver fermato la capolista Juventus con una delle migliori prestazioni della stagione. Domani pomeriggio dunque le squadre scenderanno in campo; intanto diamo uno sguardo alle scelte che i due allenatori potrebbero operare, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Pescara-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Solita sfilza di infortunati in casa Pescara; si aggiunge agli indisponibili Coda che deve osservare un turno di squalifica. In difesa allora spazio a Fornasier, che affiancherà Stendardo al centro dello schieramento; il resto della formazione dovrebbe essere confermato, del resto Zeman ci ha abituato negli anni a praticare poco turnover anche quando le cose in campo non vanno benissimo. Zampano e Biraghi agiranno sulle corsie laterali; in mezzo al campo ancora una volta Alessandro Bruno parte favorito sulla concorrenza (soprattutto Brugman) per giocare da playmaker, al suo fianco ci saranno Verre e Ledian Memushaj. L’unico dubbio, se vogliamo chiamarlo così, riguarda il tridente offensivo: potrebbe esserci spazio per il cipriota Kastanos, arrivato in prestito dalla Juventus Primavera. Qualora fosse così in panchina dovrebbe andare Benali: difficile infatti che Zeman decida di rinunciare a Cerri, che sta trovando la via del gol e rappresenta quella prima punta che mancava in precedenza, o a Caprari che ha già segnato sette reti in questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Stagione finita per Seko Fofana: problema non da poco per Gigi Delneri che perde uno dei migliori giocatori della sua squadra. A questo punto Hallfredsson, che dovrebbe essere confermato nella posizione di regista davanti alla difesa, sarà supportato da Jankto e da Badu che sono le due mezzali favorite per iniziare questa partita. Cambia poco il resto: Thereau rimane in dubbio, dopo la panchina contro la Juventus il francese potrebbe riprendersi una maglia da titolare ma se la gioca con Perica. Dall’altra parte agirà comunque Rodrigo De Paul, con Duvan Zapata che, avendo ritrovato il gol dopo tre mesi, punta ora ad aumentare il suo bottino stagionale. La difesa è quella delle ultime uscite: Widmer a destra e Samir a sinistra, a protezione di Karnezis la coppia formata da Danilo e Felipe.

PESCARA-UDINESE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Pescara-Udinese, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 4, mentre non sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-UDINESE

PESCARA (4-3-3): 31 Bizzarri; 11 F. Zampano, 86 Stendardo, 44 Fornasier, 3 Biraghi; 7 Verre, 5 A. Bruno, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 20 Cerri, 17 Caprari

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Aldegani, 26 Vitturini, 16 Brugman, 13 Muntari, 93 Milicevic, 36 Cubas, 9 Kastanos, 30 Muric

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: A. Coda

Indisponibili: Campagnaro, C. Bovo, Mitrita, Gilardino, Bahebeck

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 3 Samir, 30 Felipe; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 4 Angella, 75 Heurtaux, 53 Alì Adnan, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 99 Balic, 96 Ewandro, 19 Matos, 18 Perica

Allenatore: Gigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Gnoukouri, Fofana, Lucas Evangelista

