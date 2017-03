Probabili formazioni/ Sassuolo Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo Bologna apre il programma della Serie A 2016-2017 per domenica 12 marzo: alle ore 12:30 appuntamento al Mapei Stadium per la ventottesima giornata. Un derby emiliano che dal punto di vista della classifica ha poco significato: entrambe le squadre infatti hanno conquistato la salvezza (a meno di clamorosi ribaltoni). Domenica tuttavia cercheranno di migliorare la loro posizione in classifica; per il Bologna si tratta anche di uscire da un periodo decisamente negativo e di ritrovare una vittoria che manca ormai da tempo. In attesa del calcio d’inizio di domani, possiamo analizzare quali siano i dubbi che ancora aleggiano nella mente dei due allenatori, e studiare in maniera dettagliata le probabili formazioni di Sassuolo Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Antei e Sensi potrebbero unirsi alla lista degli indisponibili in casa Sassuolo; recupera però Paolo Cannavaro che dunque può giocare dal primo minuto, anche se in questo momento la scelta di Eusebio Di Francesco sembra orientata sulla coppia centrale Acerbi-Peluso. In questo caso il terzino sinistro sarebbe Dell’Orco, con Gazzola schierato a destra; per la difesa c’è anche la candidatura di Timo Letschert. A centrocampo non ci si dovrebbe discostare dall’assetto recente: si rivede Lorenzo Pellegrini che occuperà una delle due posizioni da interno, sul lato opposto del campo ci sarà Duncan mentre in mezzo a fare da regista opererà Aquilani, che si è rivelato come il vice-Magnanelli (il capitano è ancora ai box e la sua stagione potrebbe essere finita in anticipo). Nel tridente offensivo spazio a Matri che è favorito su Defrel; Di Francesco non dovrebbe cambiare nemmeno gli esterni offensivi, a sinistra Politano e a destra Domenico Berardi, che non è ancora riuscito a segnare da quando è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio (sono nove le partite consecutive a digiuno per il calabrese).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Roberto Donadoni potrebbe ridare una maglia da titolare a Destro, che si era già visto nella scorsa giornata; il marchigiano non è al top ma potrebbe comunque vincere il ballottaggio con Bruno Petkovic. Gli esterni saranno in ogni caso Verdi e Krejci, due degli insostituibili del Bologna; un altro è sicuramente Dzemaili che verrà schierato come interno destro, dall’altra parte c’è un ballottaggio a tre che coinvolge Pulgar, al momento in vantaggio per il posto dal primo minuto, Nagy e l’ex di giornata Taider. A fare gioco in mezzo al campo opererà Viviani, che si gioca la posizione con lo stesso Nagy che può essere spostato da perno davanti alla difesa; nel reparto arretrato si rivede Torosidis che può essere titolare a destra (se la gioca con Krafth in un testa a testa che ha interessato tutta la stagione del Bologna), come terzino sinistro invece nessun dubbio sulla titolarità di Masina. In mezzo mancherà ancora Gastaldello: davanti a Mirante spazio dunque al greco Oikonomou, che farà coppia con Maietta. Quel che sembra certo è che Donadoni abbandonerà lo schieramento a cinque che si era visto nell’ultimo Monday Night contro la Lazio.

SASSUOLO-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo Bologna, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre non sarà trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 23 Gazzola, 15 Acerbi, 13 Peluso, 39 Dell'Orco; 6 Lo. Pellegrini, 21 Aquilani, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 10 Matri, 16 Politano

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 28 Cannavaro, 55 Letschert, 22 Mazzitelli, 7 Missiroli, 27 F. Ricci, 9 Iemmello, 11 Defrel, 90 Ragusa

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Lirola, Antei, Sensi, Magnanelli, Biondini

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 20 Maietta, 2 Oikonomou, 25 Masina; 31 Dzemaili, 6 Viviani, 5 Pulgar; 9 Verdi, 10 Destro, 11 Krejci

A disposizione: 1 A. Da Costa, 97 M. Sarr, 4 Krafth, 15 I. Mbaye, 18 Helander, 17 Donsah, 16 Nagy, 8 Taider, 14 F. Di Francesco, 19 Sadiq, 21 B. Petkovic

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Gastaldello, L. Rizzo

