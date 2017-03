Pronostici Serie B/ Bari Frosinone e le scommesse sulle partite di oggi (11 marzo 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 30^ GIORNATA (OGGI 11 MARZO 2017) - Nella trentesima giornata della Serie B 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre ancora motivate da obiettivi importanti, per la promozione, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le sette partite in programma oggi, sabato 11 marzo, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Bari Frosinone - Il match tra la formazione pugliese e quella laziale è senza dubbio quello più importante della 30esima giornata. Il Bari, che era in serie positiva ormai da sei gare, ed in quattro aveva conquistato i 3 punti si è visto battere a Chiavari, ed anche il Frosinone ha un po' rallentato la sua corsa facendosi imporre la divisione della posta in casa dal Cittadella, che in effetti è la terza nel corso degli ultimi 4 match. Per il Bari di Colantuono c’è un buon ruolino di marcia al San Nicola, ma anche la formazione di marino ha dimostrato di saper vincere fuori casa, con 5 successi su 13 gare per cui il risultato più probabile di questa gara è il pareggio.

Pronostico Spal Cesena - Nel derby regionale con il Cesena la Spal vuole rimediare al pareggio casalingo del turno precedente con il Pisa, che le ha impedito la conquista in solitaria della vetta della classifica. La formazione allenata da Semplici si trova in un buon momento di forma e la sua serie positiva si è allungata a 10 gare. Dall’altra parte i punti in palio sono preziosi anche per la formazione romagnola, che è sempre dentro la lotta per non retrocedere. La Spal in casa appare come un rullo compressore, con 9 successi su 14 incontri disputati ed una sola battuta d’arresto, per cui il pronostico dell’incontro volge a suo favore.

Pronostico Cittadella Perugia - Il match del Tombolato vede di fronte due formazioni a pari punti ed in lotta per la promozione. Se il Cittadella ha ottenuto un punto d’oro a Frosinone, imponendo il pari alla capolista, il Perugia ha fatto ancora meglio, andando a vincere per 5–0 al Partenio contro l’Avellino. Sia la formazione di Venturato che quella di Bucchi sono dunque alla ricerca del successo pieno, che per i veneti sarebbe anche la rivincita della gara di andata persa al Curi. Nel Perugia sicuro assente Del Prete per squalifica. Pronostico: successo del Cittadella.

Pronostico Spezia–Avellino - Partita interessante quella del Picco, dove la formazione di Di Carlo vuole confermare quanto di buono fatto finora in campionato tra le mura amiche. Per i liguri infatti, otto delle 10 vittorie sono state conquistate davanti ai propri tifosi. L’Avellino, dopo una serie di vittorie che lo avevano portato a lasciare la zona pericolosa, ha rallentato la sua marcia, facendo registrare nell’ultimo turno una clamorosa debacle interna con il Perugia alla quale Novellino vuole subito porre rimedio. Il risultato più probabile dell’incontro del Picco è il pareggio.

Pronostico Salernitana Brescia - Salernitana e Brescia si affrontano all’Arechi con i campani avanti di due punti in classifica rispetto ai lombardi; la situazione delle due formazioni non è delle migliori, ma la Salernitana ha conquistato un punto, buono non solo per la classifica ma anche per il morale, nel derby di Benevento, mentre il Brescia, con Brocchi ancora saldo in panchina nonostante le sconfitte, continua ad affondare e si trova in zona playout, dalla quale vorrebbe riemergere al più presto. Le 10 sconfitte su 15 incontri in trasferta del Brescia, fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte della Salernitana.

Pronostico Benevento Virtus Entella - La formazione di casa, allenata da Baroni, nonostante le due sconfitte negli ultimi tre match, ha solo 5 punti di svantaggio dalle posizioni per la promozione in serie A, e punta sul suo ruolino di marcia interno che l’ha già vista vincitrice in 10 occasioni, ma la Virtus Entella è un avversario difficile da battere anche per la sua ottima organizzazione difensiva. I liguri inoltre sono carichi per il successo del turno precedente contro il Bari ed il pronostico per questa gara è per il pareggio.

Pronostico Latina Carpi (ore 18.00) - Il Latina, che nelle gare disputate in casa ha pareggiato 9 volte su 14, ospita un Carpi in risalita ed intenzionato a puntare almeno alle posizioni playoff. La formazione di Castori in questa stagione è efficiente anche in trasferta, dove ha ottenuto 5 successi, ma anche 7 sconfitte. La squadra di Vivarini non perde da tre giornate e vede l’opportunità di continuare la serie positiva e si schiera con il 4–3–1–2, al quale Castori risponde con uno schieramento 4–4–2. Pronostico: vittoria del Carpi.

