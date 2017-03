Pronostico Genoa Sampdoria/ La previsione del risultato finale di Moreno Mannini (esclusiva)

PRONOSTICO GENOA SAMPDORIA, SERIE A 2017: IL PUNTO DI MORENO MANNINI (ESCLUSIVA) - Derby della Lanterna numero 68 in Serie A: Genoa e Sampdoria si affrontano sabato 11 marzo 2017 dalle ore 20:45. La Sampdoria viene dal successo sul Pescara in casa, il Genoa dalla vittoria ad Empoli. Migliore la situazione in classifica della Sampdoria con 38 punti contro i 29 del Genoa, per un derby che in ogni caso si presenta molto incerto. Per un pronostico sul derby Genoa-Sampdoria il sussidiario.net ha intervistato in esclusiva Moreno Mannini, difensore e capitano blucerchiato dal 1984 al 1999, secondo per presenze nel club doriano dietro solo a Roberto Mancini.

Genoa-Sampdoria, come vede questo derby della Lanterna? Dovrebbe essere un derby molto bello, con due squadre che giocheranno tranquille per la loro posizione in classifica. Mi aspetto quindi un derby molto spettacolare, molto incerto anche.

Genoa sbloccato psicologicamente dopo il successo di Empoli? Il Genoa è una buona squadra, aveva avuto un buon inizio di campionato, poi una leggera flessione amplificata dai risultati negativi. Ora il successo di Empoli gli ha dato punti importanti ed un po’ di serenità in più. Quindi non avrà particolari pensieri di classifica.

Ancona Pinilla al fianco di Simeone nell'attacco rossoblù? Credo proprio di sì, del resto sia Genoa che Sampdoria giocheranno per vincere e quindi rischieranno molto. Dal Genoa mi aspetto la conferma del modulo 3-5-2, ancora con Simeone e Pinilla a formare la coppia d’attacco. Anche se il mister ha più spesso impiegato un altro sistema di gioco, quello con i tre attaccanti.

Cosa potrebbe inventare Mandorlini? Ntcham nella formazione titolare? Ntcham sta dimostrando il suo valore e ha trovato due gol molto belli, oltre che decisivi per portare punti alla causa. Mandorlini dovrà decidere se gettarlo subito nella mischia o magari tenerlo ancora come jolly dalla panchina.

A centrocampo si sfideranno Torreira e Cataldi, 43 anni in due: chi le piace di più? Sono due buoni giocatori, che stanno disputando un buon campionato. Occupano una posizione centrale nei rispettivi schieramenti e stanno dimostrando di saper già gestire la pressione, nonostante la giovane età.

Possibile una Sampdoria a tre punte con Schick, Muriel e Quagliarella? Potrebbe anche essere, del resto anche la Sampdoria punterà a vincere quest'incontro senza particolari preoccupazioni di classifica. Muriel e Quagliarella si stanno confermando degli ottimi attaccanti. Shick è una scoperta, un giocatore di notevole qualità tecnica, va seguito con attenzione.

Bruno Fernandes uomo in più della formazione di Giampaolo? Sì, bisogna ammettere che sta diventando un punto di riferimento per il gioco della Sampdoria, specialmente nella metacampo offensiva. E’ spesso l’uomo in più e sta trovando anche la via del gol.

Dove potrà arrivare la Sampdoria? La Sampdoria sta confermando le previsioni della vigilia del campionato. Il suo obiettivo potrebbe essere quello di arrivare dall'ottavo all'undicesimo posto. La squadra sta disputando una buona stagione, in una posizione di centroclassifica, quella a cui poteva ambire prima dell'inizio della stagione.

Com'è vissuto il derby a Genova? C'è tanto entusiasmo, lo stadio pieno, si parla di questa partita per tutta la settimana. Non c'è però pressione sui giocatori, come in altre città. Tutto finisce lì, è solo un incontro che vale la supremazia cittadina. Un’esperienza veramente bella…

E i suoi derby, ha qualche ricordo… Il ricordo più bello è che ne ho disputati 11 senza perdere neanche una volta. Anche allora era bellissimo: stadio pieno, gradinate con tanti tifosi, coloratissime. Uno spettacolo. Era una Sampdoria che vinceva il campionato, che fece la finale di Coppa dei Campioni. Sono stato anche capitano di quella squadra fantastica!

E il Genoa? Anche il Genoa ha raggiunto dei livelli straordinari, ricordiamo tutti che in quegli anni andò anche a vincere ad Anfield Road in Coppa UEFA. Era la squadra di Skuhrawy e Aguilera, giocare contro questi giocatori non era per niente facile.

Il suo pronostico per questo Genoa-Sampdoria? Vedo la Sampdoria leggermente favorita, credo che potrebbe vincere 1-0.

(Franco Vittadini)

