Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta (oggi 11 marzo 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONE A (29^ GIORNATA, OGGI SABATO 11 MARZO 2017) - Per la ventinovesima giornata di Lega Pro 2016-2017 il calendario prevede una divisione molto netta nei due giorni. Infatti a partire da marzo il protagonista del sabato è il girone A, che oggi sabato 11 marzo onora al meglio questo ruolo proponendo tutte le sue dieci partite, senza anticipi né posticipi. D’altro canto non ci sarà nemmeno una partita dei gironi B e C, che si disputeranno interamente domani con un posticipo lunedì. Dunque accantonando questi ultimi due gruppi, diamo tutta la nostra attenzione al raggruppamento dell’Italia centro-settentrionale nel suo versante occidentale. Spiegato tutto questo, ecco il programma del girone A per la giornata di oggi; cinque partite alle ore 14.30: Carrarese-Racing Club, Como-Pistoiese, Giana Erminio-Lupa Roma, Piacenza-Siena e Viterbese-Pro Piacenza. Si prosegue con altre tre sfide alle ore 16.30: Alessandria-Olbia, Cremonese-Tuttocuoio e Pontedera-Renate. A quel punto resteranno da disputare ancora due partite: alle ore 18.30 Prato-Lucchese, altro derby toscano alle ore 20.30 con Arezzo-Livorno.

Venti squadre e una sola promozione diretta: la battaglia è dura e probabilmente circoscritta a due sole squadre, la capolista Alessandria che in classifica ha 60 punti e l’inseguitrice Cremonese, seconda a quota 56. Doppio impegno casalingo in contemporanea oggi: per i piemontesi contro l’Olbia e per i lombardi contro il Tuttocuoio; entrambe le rivali sono decisamente lontane da Alessandria e Cremonese, quindi sulla carta è un turno interlocutorio da doppia vittoria. Proprio per questo motivo però chi perdesse il passo si troverebbe in difficoltà: vale soprattutto per i grigiorossi che devono inseguire, ma pure l’Alessandria se vedesse i rivali ancora più vicini dopo un campionato in gran parte dominato non sarebbe in una situazione ideale. Arezzo e Livorno, appaiate al terzo posto a quota 50 punti, sono già piuttosto lontane dalla capolista: potrebbe sperare ancora di inseguire il primo posto solo chi vincesse lo scontro diretto di questa sera, mentre un pareggio avrebbe l’effetto di spegnere in modo probabilmente definitivo il sogno di entrambe.

Caldissima però è pure la lotta per la salvezza: ci sono cinque squadre in altrettante lunghezze fra i 23 e i 28 punti in classifica, il cui obiettivo fondamentale per il momento è evitare l’ultimo posto che condannerà alla retrocessione diretta fra i dilettanti. Naturalmente tutte sperano di migliorare al punto di coinvolgere pure altre squadre nella zona playout, così da evitare addirittura gli scomodi spareggi di fine stagione. In tal senso possono essere particolarmente importanti i risultati degli scontri diretti: oggi ce n’è solamente uno in programma, si tratta di Carrarese-Racing Club. I toscani terzultimi con 26 punti ospitano i laziali penultimi a 24: non serve aggiungere molto altro per capire l’importanza della posta in palio in questa partita.

LEGA PRO 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Carrarese-Racing Club

Como-Pistoiese

Giana Erminio-Lupa Roma

Piacenza-Siena

Viterbese-Pro Piacenza

Ore 16.30

Alessandria-Olbia

Cremonese-Tuttocuoio

Pontedera-Renate

Ore 18.30

Prato-Lucchese

Ore 20.30

Arezzo-Livorno

CLASSIFICA

Alessandria 60

Cremonese 56

Livorno, Arezzo 50

Giana 46

Piacenza 43

Como, Viterbese, Renate 41

Pro Piacenza 38

Lucchese (-2) 37

Siena 35

Pistoiese 33

Olbia, Pontedera 31

Tuttocuoio, Lupa Roma 28

Carrarese 26

Racing Club 24

Prato 23

© Riproduzione Riservata.