Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score, prossimo turno: il Frosinone tenta la fuga!

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (30^ GIORNATA, OGGI SABATO 11 MARZO 2017) - La trentesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 comincia oggi, sabato 11 marzo: infatti non sono stati collocati anticipi ieri per evitare sovrapposizioni con il big-match Juventus-Milan e di conseguenza si parte alle classiche ore 15.00 del sabato pomeriggio. Quali sono dunque le partite che ci attendono? Si tratta dei seguenti sette incontri: Bari-Frosinone, Benevento-Entella, Cittadella-Perugia, Salernitana-Brescia, Spal-Cesena, Spezia-Avellino nel normale orario pomeridiano (sei partite) più Latina-Carpi collocata alle ore 18.00 in assenza di partite del massimo campionato in questa fascia oraria pre-serale. Ricordiamo pure che ci saranno ben quattro posticipi: tre domani, cioè alle ore 15.00 Novara-Pro Vercelli e Ternana-Trapani, alle ore 17.30 Vicenza-Pisa, lunedì alle ore 20.30 si chiude con Verona-Ascoli.

Sarà un sabato di Serie B dunque abbastanza leggero, ma in ogni caso ricco di spunti: cominciamo naturalmente dalla lotta al vertice per le due promozioni dirette. La capolista Frosinone è attesa da una trasferta decisamente ostica sul campo del Bari, impegno invece sulla carta più semplice per la rivelazione Spal, che ospiterà in casa proprio il deludente Cesena in un derby emiliano-romagnolo con gerarchie rovesciate rispetto a quanto si potesse pensare l’estate scorsa, quando le grandi ambizioni sembravano appartenere ai romagnoli, che invece adesso devono pensare esclusivamente a salvarsi. Per il Verona invece dovremo aspettare fino a lunedì sera, nel posticipo al Bentegodi contro l’Ascoli.

In chiave playoff, oltre naturalmente a Bari-Frosinone (anche se i ciociari vorranno evitarli questi playoff) saranno di sicuro interesse anche due scontri diretti quali Benevento-Entella e Cittadella-Perugia. I veneti e gli umbri fanno parte del quartetto di squadre a quota 43 punti in classifica: per gli ottimisti è il quinto posto, per i pessimisti è l’ottavo con la nona una sola lunghezza dietro, cioè proprio quella Virtus Entella che andrà a giocare sul campo del Benevento quarto in classifica. Appare dunque evidente che le partite del San Nicola, del Vigorito e del Tombolato saranno i big-match del sabato.

Poco fuori dalla zona playoff abbiamo lo Spezia, che deve fare i conti con un Avellino in crescita, sia pure in una posizione dove ancora non si capisce quale sarà il destino degli irpini: sognare i playoff? La mediocrità? Doversi ancora guardare le spalle? Di certo l’ultima opzione è quella giusta sia per la Salernitana sia per il Brescia, che allo stadio Arechi della città campana si affronteranno in una partita che metterà in punto tre punti particolarmente pesanti. Compiti più impegnativi sono quelli che attendono il Cesena, come abbiamo già detto in casa della Spal, e il Latina, che deve tornare a pensare al campo dopo giorni assai difficili nelle aule di tribunale: proverà ad approfittarne il Carpi, che ha bisogno di vincere al Francioni per tornare nella mischia per la zona playoff, attualmente ancora molto intricata. Saranno “solo” sette partite, ma sarà comunque uno stuzzicante sabato di Serie B.

SERIE B, 30^ GIORNATA

Sabato 11 marzo

Ore 15.00

Bari-Frosinone

Benevento-Entella

Cittadella-Perugia

Salernitana-Brescia

Spal-Cesena

Spezia-Avellino

Ore 18.00

Latina-Carpi

CLASSIFICA

Frosinone 53

Spal, Verona 52

Benevento (-1) 47

Perugia, Bari, Novara, Cittadella 43

Entella 42

Spezia 41

Carpi 40

Avellino 36

Ascoli 34

Salernitana 33

Pisa (-1), Pro Vercelli 32

Cesena, Latina, Brescia 31

Vicenza 30

Trapani 26

Ternana 23

PROSSIMO TURNO

Ascoli-Cittadella

Avellino-Novara

Brescia-Spezia

Carpi-Spal

Cesena-Ternana

Entella-Salernitana

Frosinone-Vicenza

Perugia-Benevento

Pisa-Latina

Pro Vercelli-Verona

Trapani-Bari

