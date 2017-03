Salernitana Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA SALERNITANA BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Salernitana Brescia, diretta dall'arbitro Serra sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. La gara tra Salernitana e Brescia sarà una sfida salvezza importantissima per entrambe le formazioni. I campani sono reduci da un buon pareggio ottenuto in casa del Benevento: Salernitana che ha sfiorato l'impresa al Vigorito con una grande prestazione. Il Brescia invece arriva da due sconfitte consecutive che hanno deluso molto la piazza. Spaccatura evidente quella tra tifoseria e dirigenza: i sostenitori del Brescia chiedono l'esonero di mister Brocchi mentre lo staff tecnico è dalla parte del mister. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

La partita dell'Arechi potrà dire molto anche perché il Brescia naviga in acque poco tranquille mentre la Salernitana non può proprio commettere passi falsi. Chi perde rischia di dover lottare fino alla fine per non retrocedere. Arechi che vedrà anche una buona cornice di pubblico visti i buoni rapporti tra le due tifoserie. Sarà importantissima la partita in quanto permetterebbe di ottenere un buon vantaggio rispetto alle rivali in vista della salvezza, obbiettivo di entrambe.

La Salernitana vorrà dimostrare di poter lottare senza problemi per la salvezza e perciò farà affidamento su quelli che sono i suoi migliori uomini. La squadra granata andrà in campo col 4-3-3 che vedrà in porta Gomis con Perico, Bernardini, Tuia e Vitale in difesa. In mezzo al campo ci sarà spazio per Busellato, Ronaldo e Minala, senza lo squalificato Odjer. Mister Bollini punterà sul tridente offensivo che sarà composto da Improta e Zito sugli esterni, mentre la punta centrale sarà l'ex Parma, Massimo Coda.

Nel Brescia potrebbe esserci qualche novità anche perché mister Brocchi si gioca molto del suo futuro. La terza sconfitta consecutiva potrebbe non andare più giù alla dirigenza. Il modulo sarà il 4-3-3 che vedrà Minelli in porta. La difesa sarà composta da Prce, Blanchard, Romagna e Untersee. In mezzo al campo agiranno invece Pinzi, Dall'Oglio e Martinelli mentre in avanti spazio al tridente. Caracciolo sarà l'ariete centrale mentre sugli esterni giocheranno l'esperto Mauri e Camara.

I granata hanno voglia di vincere e perciò faranno molto affidamento su Massimo Coda, un leader nello spogliatoio. La squadra di Bollini ha nel suo centravanti un elemento di fondamentale importanza. Proprio lui è un trascinatore anche dal punto di vista emotivo per l'intera formazione. Assieme a lui si sta rivelando sempre più importante anche Zito che con la sua esperienza e qualità garantisce giocate utili non solo ai centravanti, ma anche all'intera squadra.

Nel Brescia invece in questo momento serve l'esperienza di gente come Mauri e Caracciolo. Sono proprio loro due che sono in grado di costruire le più interessanti trame di gioco vista la loro elevata qualità. Non solo, poiché il Brescia vanta anche un centrocampo robusto e che sa costruire gioco. Oltre all'esperto Pinzi, anche Dall'Oglio e Martinelli sono ottimi interpreti. Mentre in difesa è Blanchard un elemento divenuto prontamente imprescindibile poiché si è dimostrato uno dei migliori centrali della serie B, voglioso di dimenticare l'esperienza negativa col Carpi.

Il tecnico granata, mister Bollini, si è detto enormemente soddisfatto per quanto prodotto a Benevento. Meritavano la vittoria a detta del loro allenatore anche se si trattava di un derby ricco di insidie. L'ex allenatore della Primavera laziale si è detto ottimista per il prosieguo di stagione. Stesso discorso per Brocchi che, pur consapevole del momento di difficoltà, ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere la calma. La gara di Salerno sarà fondamentale poiché potrebbe aprire spiragli diversi per un Brescia che nella prima parte di stagione si trovava addirittura nella zona della classifica per la promozione in serie A.

Per quanto concerne invece il mondo delle scommesse, si potrà puntare su svariati esiti per la sfida tra Salernitana e Brescia. La vittoria dei padroni di casa viene quotata da Bwin a 1.57, dunque nettamente favoriti. Il pareggio invece viene quotato a 3.70 mentre la vittoria del Brescia all'Arechi a 6.50.

