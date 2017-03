Spal Cesena / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SPAL-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Spal-Cesena, diretta dall'arbitro Valerio Di Paolo della sezione di Avezzano, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida particolarmente delicata nel programma della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Questo perché la formazione estense non può permettersi di perdere punti in questo derby dell'Emilia-Romagna, considerando il pari interno della scorsa settimana contro il Pisa che ha costretto il club di Ferrara a frenare la rincorsa verso la Serie A. Perdere di nuovo punti in casa per la squadra allenata da Semplici non sarebbe di certo l'ideale: il Cesena sarà però un cliente difficile, considerando che i bianconeri sono ancora pienamente impelagati in zona play out, appaiati a Latina e Brescia e senza vittorie in campionato dallo scorso 5 febbraio, quando riuscirono a passare sul campo del Carpi.

L'arrivo di Camplone sulla panchina dei romagnoli sembrava aver garantito una scossa alla squadra che si è invece ritrovata a soffrire e a mancare occasioni importanti per ottenere vittorie che avrebbero rappresentato ossigeno puro nella corsa alla salvezza, come ad esempio l'ultimo match casalingo pareggiato uno a uno contro il Vicenza.

La Spal è invece ancora nel pieno del proprio sogno, seconda in classifica a pari merito con l'Hellas Verona e ad un solo punto dal Frosinone capolista in un campionato in cui gli estensi si sono presentati da neopromossi ai nastri di partenza, dopo ventitré anni di assenza dalla cadetteria. Sarà fondamentale mettere da parte i rimpianti relativi alla partita contro il Pisa, che se vinta avrebbe permesso ai biancazzurri di prendere in solitudine la vetta della classifica.

Allo stadio Mazza di Ferrara scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Spal affronterà l'impegno con una difesa a tre composta da Vicari, Bonifazi e Cremonesi davanti all'estremo difensore Meret. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Lazzari, Schiattarella e Castagnetti, mentre Mora sarà l'esterno laterale di destra e Costa l'esterno laterale di sinistra. In attacco confermati Sergio Floccari e Antenucci, che si stanno distinguendo come uno dei tandem meglio assortiti della Serie B.

Risponderà il Cesena con Agazzi dietro i tre difensori titolari, Rigione, Ligi e il ghanese Donkor. L'ivoriano Koné nella zona centrale della linea mediana sarà affiancato da Crimi e da Garritano, mentre l'esterno laterale di fascia destra sarà Laribi e l'esterno laterale mancino sarà invece Renzetti. Al fianco di Ciano, in gol nell'ultima sfida disputata contro il Vicenza, in attacco ci sarà Cocco

Moduli confermati rispetto alle ultime uscite da una parte e dall'altra: 3-5-2 sia per la Spal di Semplici, sia per il Cesena di Camplone. Come detto, il pareggio contro il Pisa non merita certi rimproveri, con gli estensi che stanno vivendo un campionato capace di far sognare i tifosi come non avveniva da decenni, col sogno della Serie A che si concretizzerebbe praticamente dopo mezzo secolo. Per riuscire davvero a realizzarlo però servirà una grande continuità, approfittando di un campionato di Serie B in cui nessuna vera big è riuscita a fare il vuoto. Complesso invece per il Cesena appare il discorso salvezza, con i bianconeri frenati da troppi pareggi e da un attacco che non riesce a fare il salto di qualità nonostante l'arrivo di Cocco dal Frosinone nel mercato invernale.

Agenzie di scommesse ovviamente orientate a considerare la Spal favorita, pur con prudenza considerando come i biancazzurri siano stati spesso capaci di perdere punti in partite che li vedevano partite sulla carta con una marcia in più rispetto agli avversari. Bet365 quota dunque 2.05 l'affermazione interna, mentre Betclic fissa a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bwin moltiplica per 4.00 quanto scommesso sul blitz romagnolo allo stadio Mazza.

Per seguire la diretta tv di Spal-Cesena, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, ci si potrà collegare sul canale 253 del bouquet satellitare (Sky Calcio 3 HD) senza dimenticare la possibilità di seguire in diretta streaming video via internet l'evento, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

