Spezia Avellino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA SPEZIA AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Spezia Avellino, diretta dall'arbitro Ghersini sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. Una bellissima partita quella che andrà in scena al Picco di La Spezia. Si affronteranno lo Spezia e l'Avellino, due squadre che in questa stagione hanno avuto un rendimento molto più che altalenante. La squadra di casa ha voglia di far bene e perciò vorrà battere gli irpini, che spesso negli ultimi anni sono riusciti a dare fastidio ai liguri. In casa Avellino c'è grande entusiasmo pur dopo la sonora sconfitta rimediata in casa contro il Perugia. Una battuta d'arresto che non complica le cose ma che fa tornare con i piedi per terra un ambiente che sognava i play-off. La salvezza è alla portata dei lupi così come per lo Spezia i play-off: ad entrambe però serve la giusta continuità per provare a raggiungere i rispettivi obbiettivi. Anche perché le concorrenti non mancano e dunque bisogna evitare di commettere passi falsi che possano favorire le altre squadre. Una gara che sarà molto bella visto che in campo ci saranno due formazioni pronte a tutto per vincere.

Di Carlo è pronto a non stravolgere il suo Spezia. L'andamento discontinuo non convince ma vuole provare a proseguire sulla strada finora seguita. Il tecnico punterà sul consolidato 4-3-3 che vedrà l'argentino Chichizola in porta. Difesa a quattro con De Col, Valentini, Terzi e Pulzetti. In mezzo al campo giocheranno Errasti, Djokovic e Migliore mentre il tridente vedrà Mastinu e Piccolo sugli esterni con Granoche a fare da punta centrale. Dalla panchina l'esperienza del bomber brasiliano, Nené.

L'Avellino di Walter Novellino ha bisogno dei tre punti così da tenere a distanza la zona rossa della classifica. Cambierà molto per i lupi viste le varie assenze per squalifica, ovvero Gonzalez e Djimsiti. In porta ci sarà Radunovic con Laverone, Jidayi, Migliorini e Solerio a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a D'Angelo e Paghera interni con Lasik e Belloni sugli esterni. In avanti la solita coppia con Verde ed Ardemagni, mentre Castaldo entrerà dalla panchina.

Lo Spezia in questo momento ha in Granoche un elemento fondamentale del suo gioco. Fa a sportellate con tutti ed è sempre decisivo per gli inserimenti dei centrocampisti. Spezia che conta molto anche su Djokovic ed Errasti, due che sanno dire la loro anche in area di rigore. Chi comunque potrebbe essere decisivo è Migliore, terzino di qualità dello Spezia. Proprio lui con i suoi cross e le sue galoppate sulla fascia mancina potrebbe rivelarsi un ottimo assistman per Granoche che fa dell'area di rigore la sua tana.

Avellino che pur non avendo giocato bene col Perugia, non sembra in fase calante. I lupi hanno nell'ex romanista, Verde, il faro del loro gioco. Proprio Verde illumina sempre le giocate, senza dimenticare il redivivo Paghera che dopo alcuni mesi di appannamento è tornato ai livelli di Lanciano. Fondamentale non solo per i suoi gol ma anche per un lavoro sporco essenziale Ardemagni. L'ex bomber di Modena e Perugia sta facendo molto bene e sta ripagando la fiducia della dirigenza irpina che ha fatto di tutto per portarlo in Irpinia la scorsa estate. In difesa è Jidayi l'elemento fondamentale.

Il tecnico dello Spezia, mister Di Carlo, si è detto ottimista per il futuro, consapevole di poter agganciare la zona play-off. Il passo falso di Carpi è un ricordo e ora i bianconeri vogliono battere un Avellino che naviga in acque proprio tranquille. Novellino invece ha voluto mettere da parte le chiacchiere sulle penalizzazioni per scommesse. L'unico obbiettivo è quello di fare punti sul campo e il tecnico avellinese è pronto a credere nei suoi ragazzi anche in terra ligure. Mancheranno due pedine fondamentali ma, come ha ammesso il mister, i sostituti saranno in grado di giocare bene e dimostrare tutte le loro qualità.

Per ciò che riguarda le scommesse, la vittoria dello Spezia viene quotata da Bwin a 1.65, dunque nettamente favorita. Il pareggio tra liguri ed irpini invece viene quotato a 3.50 mentre un colpo dell'Avellino in casa dello Spezia addirittura a 5.30.

