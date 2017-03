Tirreno Adriatico 2017 / Quarta tappa streaming video e diretta tv: Montalto-Terminillo, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 4^ TAPPA MONTALTO DI CASTRO-TERMINILLO (187 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI SABATO 11 MARZO 2017) –Tappa sostanzialmente laziale, pur con un'incursione in provincia di Terni e quindi in Umbria. La partenza avrà luogo da Montalto di Castro (Viterbo), dove ieri è arrivata la tappa di ieri, alle ore 11.05. Dopo il traguardo volante previsto a Viterbo al km 47,8, ecco il primo Gpm della giornata, la salita di La Colonnetta che culminerà al km 57,1. A seguire qualche saliscendi, ma tracciato globalmente non difficilissimo: da segnalare il secondo traguardo volante a Terni al km 126,3, ma fino a Rieti sostanzialmente non ci saranno difficoltà di rilievo. Tutto però cambierà quando si inizierà a scalare il Terminillo, salita classica per la Corsa dei Due Mari grazie alla sua collocazione geografica. Prima breve salita verso Castelfranco, si riscende verso Vazia dove avrà inizio la vera ascesa finale verso l'arrivo: si tratta di una salita di ben 16,1 km nei quali sarà da superare un dislivello di 1175 metri per raggiungere Campoforogna, dove sarà posto lo striscione del traguardo. Dunque la pendenza media sarà del 7,3%, con punte di pendenza massima fino al 12% nella prima parte.

Appuntamento da non perdere oggi con la quarta tappa della Tirreno Adriatico 2017: giornata molto importante per la 'Corsa dei Due Mari', che propone la Montalto di Castro-Terminillo di 187 km, il duro arrivo in salita che potrebbe dire una parola molto importante sulla classifica generale di questa corsa, ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione del ciclismo grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA QUARTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 12.30)

Di certo oggi è il giorno più atteso da tutti gli uomini da grandi giri: tanto per fare tre nomi, naturalmente mettiamo in prima fila i nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru più il colombiano Nairo Quintana. L'obiettivo per tutti loro sarà duplice: cercare già la vittoria, perché la Tirreno-Adriatico è comunque un importante obiettivo per tutti visto il prestigio della corsa, ma anche avere risposte circa la condizione di forma verso gli impegni centrali della stagione a partire dal Giro d'Italia numero 100, dove li troveremo tutti e tre ai nastri di partenza.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi grande copertura a partire già dalle ore 12.30 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA QUARTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 12.30)

© Riproduzione Riservata.