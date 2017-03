Viterbese Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA VITERBESE PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese-Pro Piacenza, che verrà diretta dall'arbitro Marco D'Ascanio, è valida per la ventinovesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: si gioca alle ore 14:30 di sabato 11 marzo. Sfida tra squadre in lotta per i play off, con gli etruschi che hanno perso un'opportunità importante per allungare in classifica in un altro scontro diretto, quello disputato in casa contro il Giana Erminio.

La formazione di Gorgonzola si è imposta con un rocambolesco tre a quattro, sprecando due gol di vantaggio ma poi ribaltando completamente il risultato nel quarto d'ora finale. La Viterbese mantiene quattro punti di vantaggio sull'undicesimo posto, ma è chiaro che subire una seconda sconfitta consecutiva in casa destabilizzerebbe non poco il cammino della squadra di Cornacchini.

La Pro Piacenza ha invece un solo punto di vantaggio sull'undicesimo posto, anche se per gli emiliani la salvezza diretta sarebbe comunque un risultato di cui essere soddisfatti. Lo stato di forma dei rossoneri induce però i tifosi a sognare qualcosa di più: la formazione piacentina è reduce infatti da tre vittorie consecutive, e dopo aver battuto Arezzo e Carrarese è ruscita a piegare con un secco due a zero in casa anche il fanalino di coda della classifica, il Prato. Un'ascesa importante che permette alla Pro di sognare la partecipazione alla post season per giocarsi la Serie B a fine stagione. Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo si confronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa gialloblu in campo con Iannarilli a difesa della porta, Miceli e Dierna a formare la coppia di difensori centrali, mentre Pandolfi sarà il terzino destro e Varutti il terzino sinistro a completare la linea difensiva a quattro. Terzetto di centrocampo con Cruciani, Cardore e Cuffa schierati dal primo minuto, mentre Falcone e Sandomenico saranno avanzati in posizione di trequartisti, con il gambiano Jallow unica punta di ruolo sul fronte offensivo.

La Pro Piacenza affronterà la trasferta etrusca con Fumagalli estremo difensore, Calandra e il senegalese Sané esterni di fascia in difesa rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Belotti e Bini saranno i due difensori centrali. A centrocampo zona centrale presidiata da Girasole e Pugliese, mentre Bazzoffia a destra e Barba a sinistra saranno i due esterni laterali. In attacco spazio al tandem composto da Musetti, grande protagonista con la doppietta realizzata al Prato, e da Cassani.

Modulo ad albero di Natale per la Viterbese di Cornacchini, un 4-3-2-1 che ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto nell'incredibile match contro il Giana Erminio, in cui probabilmente il grande sforzo compiuto per recuperare il repentino doppio svantaggio è stato pagato dai laziali nel finale di partita. 4-4-2 per la Pro Piacenza di Fulvio Pea ormai estremamente efficace anche sul piano difensivo. Solo tre i gol incassati nelle ultime sette partite in cui gli emiliani hanno ottenuto sei vittorie e una sola sconfitta.

Nonostante il momento estremamente positivo attraversato dalla Pro Piacenza, è la Viterbese ad essere considerata favorita dai bookmaker, con vittoria interna quotata 2.15 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.20 la quota relativa alla vittoria emiliana in trasferta e Betclic offre invece a 3.10 la quota del pareggio.

Per Viterbese-Pro Piacenza, sabato 11 marzo 2017 alle ore 14.30, non è prevista una diretta tv ma solo diretta streaming video, esclusiva per tutti gli abbonati che si collegheranno via internet al portale sportube.tv.

