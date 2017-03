AlbinoLeffe Teramo/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA ALBINOLEFFE TERAMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - AlbinoLeffe Teramo sarà diretta dall'arbitro Luigi Carella; alle ore 16:30 di domenica 12 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. In questo momento la classifica generale vede l’Albinoleffe al decimo ed ultimo posto utile per prendere parte ai play off con 37 punti. I bergamaschi devono cercare di difendere il punto di vantaggio sulla più immediata inseguitrice che è il Santarcangelo. Il Teramo invece occupa il 17esimo posto a quota 24 punti a pari merito con l’Ancona ed il Lumezzane.

Per gli ospiti la necessità di fare punti in quanto l’ultimo posto è distante un solo punto. Lo status di forma non è eccezionale sia per l’Albinoleffe che per il Teramo. I primi nelle ultime cinque giornate di campionato hanno portato a casa 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte mentre per gli ospiti nelle ultime cinque è arrivata 1 sola vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Nello scontro diretto consumatosi nel girone di andata che peraltro rappresenta anche l’unico precedente tra le due compagini l’Albinoleffe si è imposto con il punteggio di 3-1 sul campo del Teramo grazie ai gol messi a segno da Mastroianni, Giorgione e Anastasio. Per il Teramo aveva segnato la rete del momentaneo vantaggio Bulevardi.

Passando a quelle che sono le probabili formazioni, in casa Albinoleffe sembra si vada verso un 3-5-2 puntando sulla solidità nella fase di non possesso. In porta Nordi e non ci dovrebbero essere sorprese neppure per quanto concerne la composizione del trio difensivo con Mondonico sul centro destra, Gavazzi nel mezzo e Cortellini sul centro sinistra. A centrocampo il compito di organizzare le giocate viene affidato a Loviso ai cui fianco dovrebbero giocare Giorgione e uno tra Di Ceglie e Minelli con il primo abbastanza favorito. Sulla corsia destra per assicurare spinta e protezione spazio a Gonzi che dovrebbe poter vincere il ballottaggio con Moreo mentre dall’altro lato Anastasio è in vantaggio su Guerriera. Per quanto concerne la coppia d’attacco ci saranno quasi sicuramente Mastroianni e Montella.

Dovrebbe disporsi a specchio il Teramo anche se nell’ultima giornata questa scelta non ha permesso di assicurare una carte coesione tra i vari reparti. In porta Narcisio con davanti a lui Caidi sul fronte destro, Speranza nel mezzo ed imparato a proteggere il fianco sinistro. Playmaker basso Ilari anche se non è da escludere che si possa prendere in considerazione l’opzione Fratangelo che tuttavia potrebbe essere schierato da interno in luogo di Amadio e Di Paolantonio. Sulla destra Sales mentre sull’altro fronte dovrebbe essere schierato Karkalis. In avanti sicuro del posto è bomber Sansovini che anche nella scorsa domenica ha trovato la via del rete mentre per il ruolo di partner c’è un ballottaggio in essere tra Barbuti e Petrella.

Da un punto di vista tattico le due formazioni schierandosi con lo stesso modulo di gioco potrebbero incorrere nel rischio di annullarsi vicendevolmente. Tuttavia a fare la differenza non saranno soltanto le qualità tecnica dei vari interpreti ma anche e soprattutto l’interpretazione del modulo con riferimento agli esterni. Probabile che il Teramo spesso possa mettersi a cinque dietro il che permetterebbe all’Albinoleffe di avere in mano l’iniziativa e quindi di schiacciare l’avversario nella propria metà campo.

Dal proprio canto gli ospiti potrebbero puntare su un gioco principalmente basato sulle ripartenze per sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri attaccanti. Secondo le principali agenzie di scommesse tra cui la Snai, in questo incontro i padroni di casa godono dei favori del pronostico ma non in maniera schiacciante. Infatti, la vittoria dell’Albinoleffe è stata quotata 1,80 contro il 3,35 per il risultato di parità ed il 4,35 per l’eventuale successo degli ospiti. Inoltre,secondo le quota questo dovrebbe essere tendenzialmente un incontro con meno di 3 reti complessivi dato che l’Under 2,5 viene pagato 1,65 e l’Over 2,5 ha una quota di 2,05.

AlbinoLeffeTeramo non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

