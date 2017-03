Casertana Messina/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CASERTANA-MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Casertana Messina, diretta dall'arbitro Andrea Tursi della sezione di Valdarno, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della decima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro (girone C). Un faccia a faccia tra due squadre che stanno vivendo i loro momenti migliori nelle partite disputate in casa, mentre al contrario in trasferta non sono mancate le amarezze. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Vale per la formazione campana che pure aveva fatto registrare un miglioramento oggettivo delle proprie prestazioni nelle ultime settimane. In casa della Reggina però, domenica scorsa, la formazione allenata da Andrea Tedesco è incappata nell'ennesimo scivolone esterno e soprattutto nell'ennesimo ko dopo un momento positivo. I rossoblu non sono riusciti a dare continuità alle vittorie ottenute contro Andria e Virtus Francavilla, cadendo sul campo dei calabresi che si sono imposti con un rotondo tre a zero.

Casertana ora al confine della zona play off, mentre grazie al successo interno contro il Monopoli, grazie alla rete siglata da Anastasi alla mezz'ora, il Messina ha messo tre punti di distanza fra di sé e la zona play off. Con l'arrivo del nuovo patron Proto la situazione societaria è divenuta meno tesa, ma per i peloritani non è arrivato ancora il momento di rilassarsi, soprattutto considerando che i siciliani hanno ottenuto solamente due punti nelle ultime undici trasferte di campionato, e che fuori casa sono reduci da sette sconfitte consecutive.

Le probabili formazioni: Casertana in campo con Ginestra a difesa della porta, D'Alterio sulla fascia destra e l'uruguaiano Ramos sulla fascia sinistra nella linea a quattro difensiva completata dai due centrali Finizio e Rainone. De Marco, il croato Rajcic e Magnino giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Carriero, l'argentino Corado e Cisotti partiranno titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Messina con Berardi in porta, Maccarone e Rea al centro della retrogruardia e con Grifoni impiegato in posizione di terzino destro e De Vito in posizione di terzino sinistro. Musacci, Sanseverino e Foresta giocheranno sulla mediana, a protezione del trequartista Mancini che sarà chiamato ad ispirare la coppia offensiva composta dal serbo Milinkovic e dal match winner della sfida contro il Monopoli, Anastasi.

Scontro tattico con il 4-3-3 di Andrea Tedesco per la Casertana ed il 4-3-1-2 di Cristiano Lucarelli per il Messina opposti fra di loro. Una situazione che tecnicamente vedrebbe a confronto due squadre in corsa per obiettivi diversi, ma che in realtà vede la sfida condizionata dall'andamento altalenante delle due formazioni. I campani spesso hanno sbagliato le partite che avrebbero potuto garantire loro il salto di qualità, mentre al contrario il Messina ha costruito tra le mura amiche le performance necessarie per la salvezza, fatta eccezione per il recente derby contro il Catania.

Il fattore campo ha scandito la quasi totalità delle partite giocate dalle due compagini nel 2017, ed i bookmaker non possono che adeguarsi considerando la Casertana favorita in maniera abbastanza netta, con vittoria campana quotata 1.73 da Bet365, mentre Betclic propone a 3.30 la quota dell'eventuale pareggio e Paddy Power offre a 4.90 la quota relativa al successo esterno dei siciliani. Chi avrà sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv potrà collegarsi via internet e vedere la diretta streaming video di Casertana-Messina, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, mentre non ci sarà diretta tv per il match. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.