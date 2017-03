Chievo Empoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA CHIEVO EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017) - Chievo Empoli sarà diretta dall'arbitro Piero Giacomelli; in programma alle ore 15 di domenica 12 marzo, è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. I clivensi possono considerarsi già salvi visti i venti punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sul terzultimo posto occupato dal Palermo. L'ennesima stagione positiva per i veneti, che si confermano una volta di più dei veterani del discorso salvezza.

La squadra di mister Rolando Maran ora può giocare spensierata e mettere in difficoltà le big del campionato, come accaduto qualche settimana fa con la vittoria contro la Lazio, o nella sconfitta della scorsa settimana contro il Milan, gara che ha visto il Chievo pericoloso in più di un'occasione. Chi dovrà ancora sudare e conquistare la salvezza sul campo è l'Empoli di mister Giovanni Martusciello, al quartultimo posto in graduatoria.

Al momento i toscani sarebbero salvi, ma la stagione sta creando troppi patemi d'animo ad una squadra che nella scorsa annata si era salvata con largo anticipo. Al momento gli azzurri possono vantare sette punti di vantaggio sul Palermo e devono racimolare punti per poter dare lo strappo definitivo. Un altro dato poco onorevole è quello di peggior attacco della Serie A, con appena quindici gol realizzati in ventisette turni di campionato.

Il Chievo Verona non dovrebbe far rifiatare i titolarissimi, sempre senza discostarsi dal modulo di gioco 4-4-2, divenuto una costante in questi ultimi anni per la solidità difensiva e la possibilità di far dialogare liberamente i due attaccanti. Con lo spostamento di Birsa sulla trequarti il modulo però si trasforma in un 4-3-1-2 molto interessante. La formazione titolare prevederà naturalmente l'utilizzo dell'inamovibile Sorrentino fra i pali, coadiuvato nella protezione della porta dalla solida difesa composta dal terzino destro Cacciatore, dal terzino sinistro Gobbi e dai due difensori centrali Cesar e Dainelli. A centrocampo il mediano sarà Radovanovic, affiancato dalle due mezzali De Guzman e il capitano Castro. Come detto in precedenza Valter Birsa galleggerà sulla trequarti avversaria per mettere in difficoltà la difesa con i suoi dribbling e i suoi assist. I passaggi precisi raggiungeranno le due punte, che saranno come al solito Meggiorini e Inglese.

L'Empoli risponderà con lo stesso modulo di gioco, schierandosi dunque a specchio rispettivo alla compagine giallo-blu. Fra i pali giocherà il portiere polacco Skorupski, sostenuto dalla difesa composta dai terzini Laurini e Pasqual e dai due difensori centrali Costa e Bellusci. A centrocampo giocheranno il mediano di rottura Dioussé e le due mezzali Krunic e Croce, schierati rispettivamente a destra e a sinistra rispetto al perno della mediana. Il trequartista e colui che riceverà il maggior numero di palloni sarà El Kaddouri, che manderà in porta la coppia di attaccanti centrali composta da Pucciarelli e dal capitano Maccarone, in attesa del rientro del georgiano Mchedlidze. La gara d'andata dello scorso ottobre, giocata allo stadio Carlo Castellani, si era chiusa a reti bianche.

Nella scorsa stagione al Bentegodi le due squadre avevano pareggiato per 1-1 con i gol di Alberto Paloschi da una parte e di Lorenzo Tonelli dall'altra, mentre la gara giocata ad Empoli aveva visto prevalere il Chievo Verona con un netto 3-1: per i clivensi in gol Riccardo Meggiorini, Valter Birsa e Alberto Paloschi, per i toscani il gol della bandiera fu realizzato da Riccardo Saponara.

Dunque Valter Birsa potrebbe confermarsi un uomo decisivo in questo match, o lo stesso Meggiorini potrebbe ripetersi nuovamente in zona gol, sfruttando magari un assist del fantasista sloveno. Per quanto riguarda le quote della gara in oggetto, non lasciano molto spazio all'interpretazione. Il Chievo Verona secondo Intralot è nettamente favorito rispetto all'Empoli, e la vittoria casalinga pagherebbe 2.05 volte la posta giocata. Il risultato di pareggio invece paga 3.20 volte l'importo giocato; molto alta la quota per il successo esterno dell'Empoli, salita addirittura a 4 volte la posta.

Chievo-Empoli sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati su Sky Calcio 5, con la possibilità di assistere alla diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Sul canale Sky Super Calcio inoltre è disponibile Diretta Gol Serie A, che trasmette le reti e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

