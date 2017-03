Classifica/ Tirreno-Adriatico 2017: Nairo Quintana in maglia azzurra (oggi, 5^ tappa)

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2017: NAIRO QUINTANA IN MAGLIA AZZURRA (5^ TAPPA OGGI DOMENICA 12 MARZO 2017) - Nairo Quintana è il nuovo leader della classifica generale della Tirreno-Adriatico 2017 dopo la vittoria solitaria nella tappa con arrivo sul Terminillo che, come era ampiamente previsto, ha rivoluzionato la graduatoria della Corsa dei Due Mari. Dunque la maglia azzurra di leader è ora sulle spalle del colombiano della Movistar, che era uno degli uomini più attesi grazie al suo palmares nelle grandi corse a tappe: già vincitore della Tirreno-Adriatico nel 2015, Quintana quest’anno è intenzionato a tentare la doppietta Giro-Tour e per ora ha dimostrato di essere già in ottima forma, in particolare in salita che naturalmente è da sempre il suo terreno di caccia preferito. Quintana adesso ha vantaggi abbastanza ampi su tutti i rivali, a cominciare da Adam Yates. Il britannico della Orica-Scott è infatti secondo a 33”, distacco che non sarà semplice da recuperare anche se domani ci sarà una tappa degna di una classica con numerosi Muri che hanno fatto scattare un piccolo paragone con il Giro delle Fiandre e martedì si chiuderà con la tradizionale cronometro di 10 km a San Benedetto del Tronto. Bisogna inventare qualcosa domani, perché affidarsi solo al cronometro sarebbe poco. Terzo posto per il francese Thibaut Pinot a 56”, uno dei grandi delusi di ieri visto che ha perso tanto terreno da Quintana, con il quale ieri mattino era alla pari. L’ex leader Rohan Dennis adesso è quinto, alle spalle anche dello spagnolo Jonathan Castroviejo - compagno di squadra di Quintana alla Movistar. Quanto agli italiani, il migliore è Domenico Pozzovivo, che però è soltanto decimo a 1’29”: in questa Tirreno-Adriatico non c’è gloria per i padroni di casa.

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2017

1 Nairo Quintana (Movistar Team)

2 Adam Yates (ORICA-Scott) +33”

3 Thibaut Pinot (FDJ) +56”

4 Jonathan Castroviejo (Movistar Team) +1’01”

5 Rohan Dennis (BMC Racing Team) +1’06”

6 Tom Dumoulin (Team Sunweb) +1’19”

7 Primož Roglic (Team LottoNL-Jumbo) st

8 Geraint Thomas (Team Sky) +1’23”

9 Daniel Moreno (Movistar Team) +1’27”

10 Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) +1’29”

© Riproduzione Riservata.