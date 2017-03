Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Belotti irraggiungibile? (28^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO VUOLE IL SORPASSO (28^ GIORNATA) - La ventottesima giornata di Serie A si sta giocando su quattro giorni, e dunque per la classifica marcatori completa dovremo aspettare lunedì sera; dettaglio non da poco, perchè il capocannoniere Andrea Belotti giocherà proprio il Monday Night con il suo Torino contro la Lazio. Al momento possiamo già notare che fra i primi inseguitori del Gallo è rimasto a secco Gonzalo Higuain, che venerdì sera non è riuscito a segnare nel big-match fra la sua Juventus e il Milan. Oggi dunque i riflettori saranno tutti puntati sugli altri inseguitori di Belotti, a partire da Edin Dzeko, che ha una grande occasione per staccare Higuain, visto che al momento il bosniaco e l'argentino sono appaiati a quota 19 gol. Il Pipita sicuramente non si muoverà, dunque a Dzeko basterà un gol questa sera contro il Palermo per staccarlo al secondo posto, mentre per affiancare almeno temporaneamente Belotti servirebbe una tripletta, dunque l'impresa è decisamente più complicata. Non solo Dzeko: oggi giocano anche Dries Mertens e Mauro Icardi, che in questo momento si trovano rispettivamente a quota 18 e 17 gol. Entrambi anzi scenderanno in campo prima di Dzeko, dal momento che Napoli e Inter giocheranno alle 15.00: in teoria l'occasione è favorevole soprattutto il belga, visto che per gli azzurri ci sarà la partita casalinga contro il Crotone mentre a San Siro andrà in scena l'invitante derby nerazzurro e lombardo fra Inter e Atalanta, sfida certamente più complicata almeno sulla carta. Non sarà facile nemmeno per Belotti domani sera in casa della Lazio di Ciro Immobile, ma per quello avremo tempo di pensarci...

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (prime posizioni)

Andrea Belotti (Torino) 22

Edin Dzeko (Roma), Gonzalo Higuain (Juventus) 19

Dries Mertens (Napoli) 18

Mauro Icardi (Inter) 17

Ciro Immobile (Lazio) 16

Marco Borriello (Cagliari), Nikola Kalinic (Fiorentina), Carlos Bacca (Milan) 12

