Cosenza Andria/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA COSENZA ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Cosenza Andria, diretta dall'arbitro Francesco Raciti della sezione Acireale, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida della decima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro tra due squadre vicinissime in classifica. Settimi in classifica i pugliesi a quota quarantuno punti, inseguono ad una lunghezza di distanza i calabresi.

La partecipazione ai play off è tutt'altro che scontata, anche se per l'Andria il cammino fin qui evidenziato è stato sicuramente lusinghiero e soprattutto costante, con una lunghissima serie positiva solo recentemente interrottasi e con l'ultima vittoria interna contro l'Akragas che ha confermato come i biancazzurri possano lottare fino alla fine per guadagnarsi un posto nella corsa finale alla Serie B. Il Cosenza invece partiva con maggiori ambizioni, ma non è riuscito ad assestarsi su livelli di gioco e soprattutto di continuità soddisfacenti nelle ultime settimane, nonostante il cambio in panchina che ha visto De Angelis rilevare Roselli all'inizio dell'anno. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Il Cosenza non vince dalla trasferta di Melfi dello scorso 28 gennaio, ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Unicusano Fondi e Paganese che non sono riusciti a far cambiare passo alla compagine rossoblu. Per l'ultima vittoria in casa dei silani bisogna addirittura risalire al 10 dicembre scorso, match interno col Messina, ed il pubblico dello stadio San Vito si attende una scossa, altrimenti la partecipazione ai play off potrebbe sfuggire, scenario assolutamente sorprendente rispetto a quello che era stato il cammino nel girone d'andata dei calabresi.

Le probabili formazioni del match: Cosenza in campo con Perina a difesa della porta, Blondett e Tedeschi al centro della retroguardia, mentre Corsi sulla corsia di destra e D'Orazio sulla corsia di sinistra saranno gli esterni difensivi. Ranieri e Calamai giocheranno come playmaker arretrati, mentre Letizia, Cavallaro e Statella saranno impiegati come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, il francese Baclet.

L'Andria opporrà un tris romeno con Pop Ionut al centro della porta, Rada difensore centrale e Onescu centrocampista sulla mediana. Completeranno la difesa a tre Curcio ed Aya, mentre Mancino e Vaso saranno gli altri due centrali di centrocampo. Tito sarà l'esterno di fascia mancino ed Annoni avrà il compito di presidiare la fascia destra, mentre in attacco sarà confermata la coppia offensiva Croce-Cianci.

Il 4-2-3-1 di De Angelis nel Cosenza sta mancando di efficacia, con la squadra che nell'ultima trasferta di Pagani si è resa protagonista di un ottimo avvio di gara, per poi finire però raggiunta già a fine primo tempo dopo la rete di Baclet. Play off comunque in bilico anche per l'Andria, col 3-5-2 di Favarin che resta comunque una garanzia e la difesa che ha ripreso a fare il suo dovere, resistendo per tutto il match contro l'Akragas fino alla rete decisiva di Croce al novantesimo.

Per i bookmaker resta favorito il Cosenza, anche alla luce del lungo digiuno di vittorie casalinghe che affligge i calabresi. Vittoria silana quotata 2.25 da William Hill, mentre Bet365 propone a una quota di 3.20 l'eventuale pareggio e Paddy Power alla stessa quota l'affermazione esterna pugliese. Cosenza Andria, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, si potrà seguire in diretta streaming video (e non in diretta tv) via internet previa sottoscrizione di una delle formule di abbonamento proposte dal sito sportube.tv, broadcaster ufficiale del campionato di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.