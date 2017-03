Cristiano Ronaldo padre "surrogato"?/ Due gemelle da una donna con l'utero in affitto: perché?

RONALDO DI NUOVO PAPÀ? CR7 PADRE DI DUE GEMELLINE DA UNA MADRE SURROGATA SECONDO IL SUN. LA RELAZIONE CON GEORGINA RODRIGUEZ - La notizia lanciata dal Sun su Cristiano Ronaldo apre a numerosi interrogativi. Il calciatore portoghese infatti pare che sia pronto ad accogliere nella sua vita altre due figli, due gemelline per la precisione, grazie a una madre surrogato. Viene da chiedersicome mai non abbia deciso invece di approfondire la sua relazione, giù ufficializzata, con la modella spagnola di ventitré anni Georgina Rodriguez. Bellissima, intelligente e anche molto famosa la splendida modella è la sua fidanzata e l'idea che Cristiano Ronaldo abbia voluto allargare la sua famiglia senza includerla fa sicuramente sorgere delle domande. Anche se c'è da dire che probabilmente la voglia di paternità di Cr7 magari non fosse abbinata alla volontà di mettere fretta a una relazione che sta andando molto bene e che potrebbe essere per il protoghese quella della vita dopo la fine dell'amore con Irina Shayk.

