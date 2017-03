Diretta / Inter Atalanta info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA INTER ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI 12 MARZO) - Inter Atalanta, diretta dal signor Irrati di Pistoria, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà un vero e proprio scontro diretto per l'Europa nel programma della nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un esame molto importante per la squadra di Stefano Pioli, attualmente al sesto posto ma a una sola lunghezza dai bergamaschi e a due dalla Lazio quarta. Da quando il tecnico parmense ha sostituito De Boer sulla panchina interista i risultati della squadra sono sensibilmente migliorati, ma sono mancati i guizzi decisivi, negli scontri con le prime tre della classifica, Juventus, Roma e Napoli, per riuscire a credere davvero in un possibile aggancio alla zona Champions League. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Anzi, la qualificazione all'Europa League della prossima stagione sarà tutta da conquistare con un'Atalanta che continua a stupire per continuità e capacità di mantenere ritmi elevatissimi di rendimento, a dispetto della posizione ormai lusinghiera di classifica. La squadra allenata da Gasperini non ha assolutamente intenzione di mollare e vuole continuare a provare a insidiare le zone più nobili della classifica. Non va dimenticato che il terzo posto, che porterebbe alla disputa del preliminare di Champions League, è lontano solo quattro punti per gli orobici e cinque per i milanesi: chi dovesse vincere lo scontro a San Siro potrebbe alzare notevolmente l'asticella dei propri obiettivi.

Per quanto riguarda gli ultimi risultati, l'Inter domenica scorsa ha riscattato sul campo del Cagliari la pesante sconfitta casalinga contro la Roma, che aveva un po' ridimensionato il cammino degli uomini di Pioli. Da quanto il tecnico è arrivato sulla panchina nerazzurra, la squadra non ha mai pareggiato in campionato, vincendo tutte le sfide tranne quelle contro Napoli, Juventus e appunto Roma, sconfitte che hanno rappresentato almeno per il momento una pietra tombale per l'Inter riguardo ambizioni che siano superiori alla qualificazione all'Europa League.

Di contro l'Atalanta, partita a inizio stagione per salvarsi nella maniera più tranquilla possibile, ci ha preso gusto e punta a migliorare il proprio record di punti di sempre. Dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio di circa due mesi fa, la squadra di Gasperini ha inanellato un'altra serie positiva con cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite di campionato. Dopo aver battuto il Crotone in casa e il Napoli in trasferta, l'Atalanta è reduce da un pareggio casalingo senza reti ottenuto contro la Fiorentina: comunque un passo avanti considerando il valore di un avversario che si era presentato in crisi ed assolutamente bisognoso di punti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia.

L'ultimo precedente a San Siro in campionato tra le due squadre risale alla prima giornata dello scorso torneo, il 23 agosto del 2015. Partita equilibratissima decisa in favore dell'Inter da una rete del montenegrino Jovetic al terzo minuto di recupero. Al 23 marzo del 2014 risale invece l'ultimo colpaccio atalantino allo stadio Meazza: Icardi pareggiò il vantaggio di Bonaventura, ma sempre Bonaventura al novantesimo mise il sigillo sul successo bergamasco. L'ultimo pareggio, scorrendo i precedenti in Serie A tra le due compagini, risale invece allo zero a zero del 18 marzo del 2012. Da segnalare come negli ultimi quindici anni l'Atalanta sia riuscita solo due volte a fare bottino pieno in casa dell'Inter.

Da pura mina vagante del campionato, l'Atalanta non induce alla tranquillità eccessiva i bookmaker, che vedono comunque l'Inter favorita per la conquista dei tre punti ed il sorpasso in classifica. Vittoria casalinga quotata 1.91 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.60 la quota del pareggio e Bwin a 4.60 la quota dell'eventuale successo orobico in trasferta. Per seguire la diretta tv di Inter-Atalanta, diretta dal signor Irrati di Pistoria, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà possibile collegarsi con un abbonamento Mediaset Premium al canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 1 HD, o con un abbonamento Sky sul canale del bouquet satellitare numero 251, ovvero Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video del match via internet sarà disponibile sui siti play.mediasetpremium.it oppure skygo.sky.it per gli abbonati alle due piattaforme.CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)





