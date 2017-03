Diretta/ Modena Verona: info streaming video e tv, risultato live (Play off Superlega, Gara 3, oggi)

DIRETTA AZIMUT MODENA-CALZEDONIA VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV,RISULTATO LIVE (PLAY OFF SUPERLEGA GARA 3, OGGI) – Modena-Verona, diretta dagli arbitri Cesare e La Micela, è la partita di volley maschile in programma oggi 12 marzo 2017 alle ore 18.15 presso il Pala Panini e valida per gara 3 dei quarti di finale dei play of scudetto del campionato di Superlega. Nelle prime due partite della serie, le due squadre si sono spartite la posta in palio, con una vittoria di Verona per 1-3 in gara 1 ed una vittoria di Modena per 0-3 in gara 2. Curioso il fatto che entrambe le squadre hanno vinto la partita in trasferta sul campo delle avversarie. Chi vincerà questo scontro otterrà il pass per la semifinale scudetto e incontrerà la Lube Civitanova, squadra numero 1 del ranking che ha battuto per 2-0 nella serie gli ottavi classificati di Vibo Valentia, grazie a due secchi 3-0. Nella classifica del campionato, Verona si era classificata al quinto posto con 50 punti, solamente tre in meno dei diretti rivali di Modena. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA VERONA (GARA 3,da riaplay.it)

Questo va di questo scontro il più combattuto nel primo turno di play-off. I due match di serie A1 tra Verona e Modena hanno visto un doppio 3-0 per la squadra di casa, con Modena che si impose sul suo campo nel match di andata e Verona che rispose con la stessa moneta nel match di ritorno. Il coach di Modena, Lorenzo Tubertini, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Santiago Orduna al palleggio, Salvatore Rossini come libero, Maxwell Holt e Kévin Le Roux i due centrali, Luca Vettori come opposto e in posizione quattro Brian Cook. Nikola Grbic, l'allenatore dei veneti dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Adriano Paolucci al palleggio, Andrea Giovi come libero, i due centrali saranno Aidan Zingel e Stefano Mengozzi, come opposto giocherà Mitar Ðuric e in posizione quattro il campione Samuel Holt.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. I giocatori da tenere sott'occhio sono sicuramente i due fratelli della nazionale americana, Maxwell Holt per Modena e Samuel Holt per Verona. Tutto dipenderà da come le due squadre riusciranno ad arginare questi due campioni. Tra le file di Modena occhio anche all'altro americano, Brian Cook, schiacciatore di prima classe. Ricordiamo che infine il match tra Modena e Verona gara 3 valida per i quarti dei play off scudetto sarà visibile in diretta tv sul canale tematico Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando terrestre: sarà quindi confermata anche la diretta video streaming dell’evento tramite il servizio gratuito raiplay.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA-VERONA (GARA 3,da riaplay.it)

© Riproduzione Riservata.