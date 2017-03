DIRETTA NAPOLI CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 12 MARZO) - Napoli Crotone, diretta dal signor Mariani di Aprilia, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida molto importante a livello psicologico per la formazione partenopea. La squadra di Maurizio Sarri è infatti reduce dall'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid. Un impegno che si sapeva essere estremamente difficoltoso e che gli azzurri hanno provato ad interpretare al meglio delle loro possibilità: ora c'è da concentrarsi nel tentativo di rimonta in Coppa Italia contro la Juventus e nella rincorsa alla Roma appena battuta nello scontro diretto in campionato, con i giallorossi secondi tornati ad essere distanti solamente due lunghezze. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)

In questa nona giornata di campionato del girone di ritorno in Serie A il calendario sembra sorridere a un Napoli opposto al Crotone, ormai con un piede e mezzo di nuovo in Serie B. Alla prima stagione della sua storia in assoluto nel massimo campionato, i calabresi sono finora riusciti a mettere insieme solamente quattordici punti in ventisette giornate di campionato, col secondo peggiore attacco fra le venti squadre della Serie A, dopo quello dell'Empoli. Un rendimento molto deludente anche per una matricola assoluta, con gli Squali che hanno dimostrato di non essere ancora competitivi per il palcoscenico più prestigioso del calcio nazionale. La salvezza sarebbe lontana ancora otto punti, ma finora il Crotone non ha mai trovato il cambio di passo per indurre a credere che la rimonta sull'Empoli quartultimo sia possibile.

Nelle ultime partite disputate il Napoli ha sofferto in Coppa e sorriso in campionato. Nel mezzo delle sconfitte subite in Coppa Italia contro la Juventus e in Champions League contro il Real Madrid, entrambe con il medesimo punteggio di tre a uno, i partenopei hanno ottenuto un'importantissima vittoria allo stadio Olimpico contro la Roma, piegata da una doppietta di Mertens. Il secondo posto già conquistato nella passata stagione e che garantirebbe l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League appare dunque ancora possibile.

Pareggiando la scorsa settimana in casa zero a zero contro il Sassuolo, il Crotone ha invece interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive in campionato contro Palermo, Juventus, Roma, Atalanta e Cagliari. Il calabresi non vincono dal quattro a uno inflitto all'Empoli lo scorso 29 gennaio, una vittoria che poteva essere molto importante per una possibile rimonta salvezza, e che invece è rimasta un episodio isolato in un campionato in cui gli squali hanno perso ben diciannove partite sulle ventisette finora disputate.

Il Crotone ha già affrontato in due occasioni il Napoli allo Stadio San Paolo in partite ufficiali, nel campionato di Serie B. Le due squadre pareggiarono zero a zero il 9 novembre del 2001, quindi il Napoli si impose di misura uno a zero il 21 ottobre del 2006. Il Crotone ha battuto solo una volta nella sua storia il Napoli, sempre in Serie B e in casa, vincendo due a uno il 17 marzo del 2007. Nel match d'andata di questo campionato giocato in Calabria la squadra di Sarri ha invece ottenuto una secca vittoria con il punteggio di due a uno, con reti messe a segno da Callejon e Maksimovic, con il Crotone che è riuscito solamente ad accorciare le distanze nel finale con Aleandro Rosi, in una partita che il Napoli ha giocato per oltre un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Gabbiadini.

Le quote dei bookmaker relative al match di domenica pomeriggio vedono il Napoli favorito in maniera schiacciante, con Bwin che propone a 1.15 la quota relativa al successo interno partenopeo, Betclic che offre a 8.50 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill che moltiplica per 21.00 la posta scommessa sul blitz crotonese allo stadio San Paolo. Per Napoli-Crotone, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, diretta tv garantita agli abbonati Sky sul canale 252 del bouquet satellitare (Sky Calcio 2 HD) mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno sintonizzarsi sul canale Premium Sport 2 HD. Diretta streaming video per tutti gli appassionati abbonati alle due piattaforme collegandosi via internet rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)





© Riproduzione Riservata.