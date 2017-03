DIRETTA PALERMO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 12 MARZO) - Palermo Roma, diretta dal signor Rocchi di Firenze, domenica 12 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo domenicale della nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Di fronte due formazioni che si sono trovate ad affrontare una settimana particolarmente turbolenta. Dopo quindici anni è calato il sipario sull'era-Zamparini a Palermo, col nuovo presidente Baccaglini, giovane manager esponente di un gruppo imprenditoriale americano, che sta provando a far recuperare entusiasmo ad un ambiente che vede vicinissima la retrocessione in B, con la squadra che stenta a reagire sul campo e che dista sette punti dall'Empoli quartultimo. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Di fronte i rosanero, per provare a recuperare disperatamente terreno, si troveranno però di fronte un avversario particolarmente ostico e col dente avvelenato. La Roma è passata dall'essere in rampa di lancio a ritrovarsi a dover rimontare per tutti e tre gli obiettivi stagionali. Nulla è ancora davvero compromesso, ma ad otto punti di distanza dalla Juventus e con due difficili rimonte da mettere in pratica nelle Coppe, la squadra di Spalletti rischia davvero di trovarsi di fronte al bivio stagionale tra il successo ed il fallimento, una differenza sostanziale che potrebbe portare anche all'addio alla panchina del tecnico toscano.

Per il Palermo un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato disputate. Dopo le sconfitte contro Atalanta e Juventus, i rosanero hanno subito una mazzata molto pesante perdendo l'occasione per tornare alla vittoria contro la Sampdoria, facendosi raggiungere al novantesimo minuto da un gol di Fabio Quagliarella. Quindi, rimonta subita anche a Torino dove la tripletta di Belotti ha vanificato il gol del vantaggio dei siciliani messo a segno da Rispoli. La Roma invece si è trovata di fronte a una situazione inedita negli ultimi tre anni. I giallorossi non perdevano tre partite ufficiali di fila dal campionato 2013/14, quando nelle ultime tre giornate arrivarono i ko contro Catania, Juventus e Genoa con la squadra ormai sfinita, capace di totalizzare 85 punti in 35 giornate ma di vedere la Juventus sfilare via oltre i cento, senza la possibilità di giocarsi concretamente lo scudetto.

I ko in Coppa Italia nel derby contro la Lazio, in campionato nello scontro diretto contro il Napoli terzo e in Europa League contro il Lione, capace di ribaltare il risultato dall'1-2 al 4-2, hanno fatto vacillare le certezze di Luciano Spalletti e di tutto l'ambiente. Da Palermo dovrà ripartire per i giallorossi una rincorsa che passerà anche per i tentativi di rimonta in Coppa, oltre che da un secondo posto da blindare per essere sicuramente ai nastri di partenza della fase a gironi della prossima Champions League.

La stagione scorsa la trasferta di Palermo, il 4 ottobre 2015, ha visto la Roma ottenere una pirotecnica vittoria per 4-2 con reti di Pjanic, Florenzi e Gervinho con i rosanero capaci di rimontare due gol ma poi di cadere nel finale con la doppietta di Gervinho. Al 17 gennaio 2015 risale l'ultimo pareggio in Serie A tra le due formazioni, con vantaggio siciliano di Dybala e gol del pareggio giallorosso di Destro in apertura di ripresa. Al 30 marzo del 2013 risale invece l'ultima vittoria casalinga in Serie A del Palermo contro la Roma, con reti di Ilicic e di Miccoli. La differenza in classifica tra le due formazioni è abissale ed i bookmaker non possono che tenerne conto, con vittoria del Palermo che moltiplica per 8.50 la posta investita dagli scommettitori secondo William Hill, mentre Bwin propone a 4.75 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 1.40 la quota per la vittoria esterna (ed il ritorno al successo dopo tre sconfitte consecutive) della Roma.

Diretta tv per Palermo Roma, domenica 12 marzo 2017 alle ore 20.45, con gli abbonati Sky che potranno collegarsi sui canali 201, 206 e 251 del satellite (ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD. Per seguire la diretta streaming video dell'incontro, gli abbonati alla prima piattaforma potranno collegarsi via internet sul sito skygo.sky.it, gli abbonati alla seconda piattaforma sul sito play.mediasetpremium.it.





