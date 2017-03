FABIO CAPELLO/ 'Il Milan ha avuto solo due veri capitani'

FABIO CAPELLO, L'EX ALLENATORE ROSSONERO ATTACCA: 'IL MILAN HA AVUTO SOLO DUE VERI CAPITANI' (OGGI 12 MARZO 2017) - Fabio Capello ha lasciato la carriera da allenatore per dedicarsi a quella di opinionista televisivo, e proprio nella sua emittente Fox ha parlato del Milan, della squadra rispetto al passato: "Io non ho dubbi, la squadra vincente prima veniva dal settore giovanile e ci sono stati solo due veri capitani nella storia del Milan: Franco Baresi e Paolo Maldini, con quest'ultimo nato proprio nel settore giovanile, è nato milanista. Meritavano il Pallone d'Oro". Impossibile non ricordare per Capello Donadoni, Evani, Simone, Massaro, 'anche Paponi che giocava e non giocava', e Weah ('grande giocatore e grande uomo'), ma nessuno al pari di Baresi e Maldini, la vera storia rossonera. L'ex allenatore del Milan non crede molto nella squadra attuale, in vista della compravendita da parte dei cinesi in attesa del closing: "Adesso il Milan sta passando la mano ai cinesi, speriamo e ci auguriamo tutti che siano vincenti come lo è stato l’ultimo presidente”.

