FALLO SU INSIGNE, RIGORE PER LA JUVENTUS/ Foto striscione: il Napoli prende in giro la Juve

FALLO SU INSIGNE, RIGORE PER LA JUVE: FOTO STRISCIONE IRONICO DEI TIFOSI DEL NAPOLI. PARLA DE LAURENTIIS - Si può polemizzare con ironia: è questa la strada che hanno scelto i tifosi del Napoli per commentare il rigore concesso alla Juventus nel big match contro il Milan. Quando è stato concesso il tiro dal dischetto alla squadra partenopea per il fallo in area di rigore su Lorenzo Insigne, il quale ha sbloccato la partita contro il Crotone, in Curva B è apparso uno striscione particolare: «Rigore per la Juve». I tifosi del Napoli hanno, dunque, preferito protestare con ironia contro gli storici rivali: uno striscione di sfottò contro la Juventus, presa di mira in questa giornata di campionato. Non è passato inosservato al presidente Aurelio De Laurentiis, che al termine della partita, come riportato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato: «Lo scudetto? Ci sono degli striscioni che parlano in maniera più chiara di me». Sono stati teneri, invece, i toni utilizzati dai tifosi nei confronti di Fabio Quagliarella, che qualche settimana fa ha rivelato di essere stato costretto a lasciare il Napoli a causa di minacce e perché è stato vittima di stalking. All'attaccante della Sampdoria i sostenitori partenopei hanno scritto: «Nell'inferno in cui hai vissuto, enorme dignità. Ci riabbracceremo Fabio, figlio di questa città». Clicca qui per vedere la foto dello striscione del Napoli contro la Juventus.

