Fano Feralpisalò/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA FANO FERALPISALO': INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano Feralpisalò è una partita che, diretta dall'arbitro Alessandro Chindemi, vale per la ventinovesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 12 marzo. Il Fano, guidato dall'esperto mister Agatino Cuttone, si trova in una situazione complicata di classifica, con solo 20 punti totalizzati ed un ultimo posto che rende difficile portare a termine l'obiettivo salvezza.

La squadra marchigiana, infatti, ultima sia nella classifica del rendimento esterno che in quella dei punti totalizzati in casa, dovrà sperare in un calo delle concorrenti e in una ripresa immediata per evitare la retrocessione diretta (solo l'ultima in classifica va direttamente in Serie D) e cercare di cavarsela attraverso i play-out. E' richiesta una missione difficile a Cuttone, subentrato a Cusatis un mese e mezzo fa, ma l'esperto tecnico ex Modena ha le competenze per riuscire in questa impresa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I marchigiani, dopo essere usciti vittoriosi nell'importantissima sfida salvezza contro il Teramo, sono ricaduti contro la Reggiana ed hanno ottenuto un pareggio che serve a poco nel derby contro la Maceratese. Servirà qualcosa in più per battere fra le mura amiche una FeralpiSalò che si giocherà i play-off fino alla fine con l'intenzione di fare bella figura. Dall'altra parte, infatti, i bresciani arrivano a questa sfida dopo l'indigesto K.O. interno contro il Parma, che ha momentaneamente frenato le ambizioni della squadra allenata da Michele Serena.

Sono troppo poco, per i lombardi, i 3 punti totalizzati nell'ultimo mese in 4 gare, e soprattutto sono pesanti i 3 K.O. ottenuti contro Parma, Gubbio e l'abbordabile Mantova. Anche per Serena e company, dunque, questa sfida si presenta come una ghiotta occasione per tornare al successo e rimettersi in gioco per il treno play-off che rischia di sfuggire.

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico del Fano Cuttone confermerà probabilmente il 4-3-1-2 con Andrenacci a difendere la porta, Lanini, Zigrossi, Ferrani e Ashong in difesa. A centrocampo Carotti e Schiavini affiancheranno il giovane Bellemo, mentre in avanti spazio all'ex Inter Gabbianelli dietro alle punte Germinale e Fioretti. Dall'altra parte, la squadra di Serena scende in campo con un 3-4-3 con Caglioni in difesa, Aquilanti, Ranellucci e Gambaretti a fare i centrali.

A centrocampo spazio a Parodi e Liotti nel ruolo di esterni, mentre Davì e Settembrini dovrebbero essere confermati in mediana. In attacco tridente composto da Guerra, Ferretti e Bracaletti, capitano della squadra. Vista sulla carta, questa sfida sembra aver ben poco da sorprendere. I bresciani, nonostante un trend negativo che dura da circa un mese, rimangono una squadra ben attrezzata e che forse sta rendendo anche al di sotto delle reali possibilità; il tecnico Serena può permettersi di lasciare fuori un giocatore come Gerardi, 7 reti in stagione, e mandare in campo comunque un attacco pericoloso per le difese avversarie.

Il Fano, invece, ha un attacco molto debole (14 gol realizzati su 28 partita per una media di 1 gol ogni 2 gare), che compromette anche il lavoro della difesa che non è apparsa la peggiore del suo girone. Ospiti favoriti secondo le quote dei principali bookmakers; SNAI quota il segno 1 a 2,80 a fronte di un segno 2 quotato 2,35. Il segno X del pareggio è dato a 3,20.

Fano Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

