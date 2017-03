Fiorentina Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA FIORENTINA-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Fiorentina-Cagliari verrà diretta dall'arbitro Claudio Gavillucci; alle ore 15 di domenica 12 marzo si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La formazione toscana si trova attualmente all’ottavo posto in classifica, con 42 punti all’attivo, e non è ancora matematicamente esclusa dalla caccia alle posizioni UEFA è ancora possibile, ma i punti di distacco dalle formazioni che la precedono iniziano ad essere troppi.

Il morale, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Borussia Moenchengladbach, è veramente basso, con contestazioni della tifoseria nei confronti di società ed allenatore che si sono ripetute anche dopo il successivo match interno di campionato contro il Torino, quando la squadra viola si è fatta rimontare dopo essere andata in vantaggio per 2-0. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-CAGLIARI LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

L’ultima gara ha rappresentato un miglioramento con il pareggio imposto all’Atleti Azzurri d’Italia ad una lanciata Atalanta, ma restano sempre dubbi e perplessità, ed il pubblico vorrebbe vedere una netta inversione di marcia, magari con inserimento in campo di giovani al posto di giocatori che a fine stagione lasceranno comunque la squadra. Dall’altra parte il Cagliari ha ottenuto risultati in linea con quelle che erano le aspirazioni di squadra neopromossa, anche se con tanta esperienza della serie maggiore.

La formazione di Rastelli si trova in 13esima posizione appaiata al Sassuolo con 31 punti all’attivo, ed ha un vantaggio tranquillizzante nei confronti della zona retrocessione, ma sembra vivacchiare in attesa della fine della stagione e soprattutto è protagonista di alti e bassi che non fanno piacere al suo caloroso pubblico, che nell’ultimo turno, al Sant’Elia, è stato costretto ad assistere alla goleada dell’Inter che si è imposto per 5-1, confermando le debolezze di una difesa che ha incassato 57 reti, con il solo Pescara, ultimo in classifica, che ne ha incassate di più.

Tra queste reti ci sono anche le 5 segnate dalla Fiorentina nella gara di andata, quando la gara tra i rossoblù cagliaritani ed i viola si chiuse sul 3-5, con la formazione di Sousa a segno con una tripletta di Kalinic ed una doppietta di Federico Bernardeschi, dopo che la rete di apertura era stata segnata da Di Gennaro per il Cagliari. Capuano e Borriello con le loro reti segnate nel secondo tempo riportarono sotto il Cagliari, ma la partita si chiuse poi con il successo viola.

A Bergamo la Fiorentina ha giocato una partita solida, conquistandosi anche alcune opportunità da rete e soprattutto chiudendo le giocate del centrocampo atalantino e gli spunti in attacco di Gomez. Nel finale di partita si è rivisto in campo per alcuni minuti anche Bernardeschi e questo non può che fare piacere sia al tecnico che alla tifoseria viola. Il Cagliari contro l’Inter si è trovato di fronte una squadra con grande voglia di far bene e con un Banega ispiratissimo. Dopo aver subito le prime due reti, ad opera di Perisic e di Banega, il Cagliari trova una reazione d’orgoglio nel finale del primo tempo con la rete messa a segno da Borriello, che arriva così a quota 10, e va al riposo con il minimo svantaggio. La rete decisiva arriva subito ad inizio ripresa, con Perisic che segna dopo soli 2 minuti e match di fatto chiuso anche se poi arrivano le reti di Gagliardini, sua prima in serie A, e di Icardi su rigore.

Nella gara del Franchi la Fiorentina si schiera con il suo abituale schema 34-2-1, nel quale ritrovano posto sia il ristabilito Bernardeschi, che prende il posto di un comunque positivo Ilicic, e Saponara, che ritrova l’undici titolare dopo essere stato assente a Bergamo per una giornata di squalifica. Bernardeschi si posiziona alle spalle di Klinic, confermato punta avanzata, insieme a Borja Valero. Per Saponara posto nella linea di centrocampo, assieme a Vecino, Olivera ed uno tra Badlj e Tello, con il croato che ha subito un colpo a Bergamo e che potrebbe non farcela.

Per la difesa tutto confermato con Sanchez accanto al capitano Rodriguez ed all’ex Astori. Per quanto riguarda il Cagliari la scelta di Rastelli sembra per una conferma del 4-4-1-1 e quindi ci sarà in campo solo una punta tra Sau e Borriello, con maggiori possibilità per il secondo. Possibile un rientro tra i pali di Rafael, dopo la prova negativa di Gabriel contro l’Inter. Per il resto nessun cambio rispetto alla gara di domenica scorsa, anche se Barella insidia Ionita per un posto nella linea di centrocampo.

Nell’analisi del dopo match di Bergamo, Paulo Sousa ha fatto i complimenti ai suoi giocatori, che "hanno cercato di vincere", come del resto, prosegue il tecnico viola, "hanno sempre fatto sin dall’inizio della stagione". Sousa appare rammaricato quando afferma che in diverse gare un po' di sfortuna non ha permesso di conquistare punti meritati, che avrebbero permesso di essere in una posizione migliore in vista del finale di stagione. Riguardo al suo futuro sulla panchina viola, il tecnico portoghese ha dichiarato di essere concentrato solo sul lavoro attuale, per cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori.

Analizzando la sconfitta contro l’Inter, il tecnico dei rossoblù, Rastelli parla di sconfitta pesante ed inattesa, con la squadra che era stata brava a ripartire con la rete dell’1- 2, ma la terza rete dell’Inter è stata una vera e propria mazzata, alla quale non c’è stata reazione. Rastelli ha parlato anche dei cambi di modulo, che potevano dare nuova forza alla squadra e che invece non sono stati efficaci, ed ha dichiarato che nonostante la pesante sconfitta si deve continuare a lavorare con entusiasmo per chiudere una seconda parte di campionato che era iniziata in modo soddisfacente.

La Fiorentina è ovviamente favorita: ce lo dice anche l'agenzia di scommesse Snai, che quota il segno 1 a 1,40. Per il pareggio (segno X) siamo a 4,75 mentre un'eventuale vittoria del Cagliari, indicata dal segno 2, vi farebbe vincere addirittura 8 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero su Sky Calcio 3, e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 2). In entrambi i casi gli abbonati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando - rispettivamente - le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

