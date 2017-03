Forlì Lumezzane/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA FORLì-LUMEZZANE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì-Lumezzane sarà diretta dall'arbitro Riccardo Panarese, si gioca domenica 12 marzo alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali che chiuderanno il programma della decima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro 2016-2017. Si tratterà di un vero e proprio scontro salvezza, anche se i forlivesi, dopo una prima parte di stagione estremamente difficile, si presentano all'appuntamento fuori di un punto dalla zona play out, e forti della vittoria interna contro il Gubbio e del pareggio ottenuto lunedì sera sul difficilissimo campo del Parma.

Due risultati che rappresentano sicuramente una possibile svolta stagionale per il club, che dovrà però ora trovare la giusta continuità per ottenere una salvezza diretta che fino a qualche mese fa sembrava un'utopia, visto che il Forlì nella fase iniziale della stagione era stato costretto a dibattersi nei bassifondi della classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Di contro il Lumezzane continua ad attraversare un periodo di crisi nera: i bresciani non vincono da undici giornate di campionato in cui sono riusciti ad ottenere soltanto quattro punti, dei quali due nelle utime partite disputate, pareggiate contro Santarcangelo e Modena. A quota ventiquattro punti, più che alla salvezza diretta il Lumezzane deve pensare a guardarsi alle spalle, con il Fano ultimo in graduatoria lontano solo un punto: la retrocessione diretta non sembra certo impossibile e dalla partita di Forlì si potrà capire molto sul futuro della squadra in campionato.

Allo stadio Tullio Morgagni di Forlì si affronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Turrin tra i pali, Adobati sulla corsia laterale di destra e Sereni sulla corsia laterale di sinistra in difesa, mentre Cammaroto e Conson saranno i due difensori centrali. A centrocampo Spinosa, il macedone Alimi e Capellupo comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Capellini sarà confermato nel ruolo di trequartista alle spalle di Ponsat e Bardelloni, che dovrebbe partire titolare dopo il gol decisivo per strappare il pari a Parma.

Risponderà il Lumezzane con Pasotti estremo difensore, Tagliani e Sorbo al centro della retroguardia mentre Magnani sulla fascia destra e Bonomo sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. A centrocampo zona centrale presidiata da Gentile e da Arrigoni, con Oggiano sull'out di destra e Terracino esterno mancino a coprire le corsie esterne. In avanti confermato il tandem Russini-Speziale.

Il tecnico del Forlì Gadda confermerà tatticamente il 4-3-1-2 attorno al quale la squadra sembra essersi ritrovata nelle ultime settimane. I risultati parlano chiaro col Forlì che aveva iniziato malissimo il campionato con cinque punti nelle prime tredici partite e la prima vittoria ottenuta solo alla quattordicesima giornata contro il Mantova. Nei successivi quindici incontri sono arrivati invece venticinque punti. 4-4-2 per il Lumezzane di Bertoni che invece sta vivendo un periodo nero, con l'apice delle sei sconfitte di fila subite tra il 30 dicembre e il 19 febbraio.

Lo stato di forma delle due squadre è ben presente nelle valutazioni dei bookmaker, con vittoria dei padroni di casa quotata al raddoppio da Bet365, mentre Paddy Power fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Betclic a 3.60 la quota dell'eventuale successo lombardo in trasferta. Non ci sarà diretta tv per Forlì-Lumezzane, domenica 12 marzo alle ore 20.30, ma chi avrà sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv potrà invece seguire la diretta streaming video via internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

