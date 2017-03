FORMAZIONI SERIE A, CONSIGLI FANTACALCIO: LA TOP 11 (28^GIORNATA) - La 28^giornata di Serie A è cominciata già venerdì e con essa anche il turno di Fantacalcio. Rimangono da giocare 8 partite: domenica 12 marzo apre le danze il derby emiliano della ore 12:30, la sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Bologna. Alle 15:00 sarà la volta di Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Inter-Atalanta, Napoli-Crotone e Pescara-Udinese, mentre in serata alle 20:45 prenderà il via Palermo-Roma. Chiusura lunedì 13 marzo con Lazio-Torino, sempre alle 20:45. Di seguito azzardiamo una top 11 per la 28^giornata del Fantacalcio, considerando le squadre rimaste in gioco e in tre moduli diversi.

FORMAZIONI SERIE A, CONSIGLI FANTACALCIO: LA TOP 11, MODULO 4-4-2 - In porta puntiamo su Consigli, che contro il Bologna potrebbe mantenere inviolata la sua porta. In panchina Szczesny, portiere polacco della Roma che sarà impegnato contro il non irresistibile attacco del Palermo. In difesa confermiamo Caldara, difensore goleador, l’esperto Dainelli del Chievo, Hoedt (o in alternativa Wallace) e Koulibaly. Quest’ultimo non è sembrato al meglio nella sfida contro il Real, dunque in panchina mettiamo Astori della Fiorentina. A centrocampo puntiamo tutto sul belga della Roma Nainggolan, che sta attraversando un periodo di forma eccellente, Brozovic e Gagliardini, che nell'Inter stanno giocando ad altissimi livelli, e Kessié: il centrocampista dell'Atalanta spesso tira i rigori e potrebbe avere molto spazio per andare in goal. In panchina mettiamo Borja Valero, che non sta giocando la sua stagione migliore, ma che comunque può sempre fare comodo. In attacco confermiamo Mertens ed Higuain: il belga sta attraversando un periodo di forma incredibile, l'argentino sta mettendo a ferro e fuoco tutte le difese. In panchina scegliamo Quagliarella, che dopo le vicissitudini personali sta attraversando un gran periodo di forma. Ricapitolando (4-4-2): Consigli; Caldara, Dainelli, Hoedt, Koulibaly; Nainggolan, Kessié, Gagliardini, Brozovic; Mertens, Higuain.

FORMAZIONI SERIE A, CONSIGLI FANTACALCIO: LA TOP 11, MODULO 3-4-3 - Per il modulo 3-4-3 cambiamo qualche giocatore. Il portiere titolare diventa Tatarusanu, impegnato in casa contro il Cagliari. Difesa a tre composta da Conti, De Vrij e Fazio: tutti e tre hanno bonus in canna, chi con gli assist dalla fascia di competenza (Conti) e chi salendo in occasioni dei calci d’angolo (De Vrij e Fazio) A centrocampo confermiamo il blocco Napoli, con Hamsik e Zielinski: i due si sono proposti su livelli nelle ultime uscite. In campo anche Parolo e Dzemaili, due incursori che sanno lasciare il segno anche con tentativi dalla distanza. In panchina mettiamo uno che ha giocato davvero bene nelle ultime uscite: l’empolese Croce. In attacco confermiamo il gallo Belotti, che dopo la tripletta contro il Palermo è diventato il miglior marcatore del campionato, con Insigne e Icardi al suo fianco. Entrambi hanno giocato alla grande, con l’argentino che nell'ultimo turno è tornato a segnare un rigore. 3-4-3: Tatarusanu; Conti, De Vrij, Fazio; Zielinski, Dzemaili, Parolo, Hamsik; Icardi, Belotti, Insigne.

FORMAZIONI SERIE A, CONSIGLI FANTACALCIO: LA TOP 11, MODULO 4-3-3 - In porta mettiamo l'interista Handanovic, che spesso e volentieri para anche i rigori. In panchina mettiamo Reina, reduce da una grande prestazione a Roma. In difesa linea rocciosa con Gonzalo Rodriguez, Rudiger, Miranda e Acerbi. In panchina mettiamo Toloi, leader difensivo della spumeggiante Atalanta. A centrocampo quantità e qualità: Birsa che in Chievo-Empoli potrebbe regalare gol oppure assist, Strootman e Duncan per i goal a sorpresa; il romanista è andato a segno nell’ultima sfida contro il Napoli. In panchina Benassi, di rientro dalla squalifica. Confermato il blocco Roma in attacco, con Dzeko e Salah spalleggiati da Duvan Zapata. Quest’ultimo è tornato a segnare domenica scorsa e punterà a concedere il bis, contro la difesa più perforata del campionato. 4-3-3: Handanovic; Rediger, G.Rodriguez, Miranda, Acerbi; Birsa, Strootman, Duncan; Salah, Dzeko, D.Zapata.

© Riproduzione Riservata.