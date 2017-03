Gubbio Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA GUBBIO ANCONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio Ancona, diretta dall'arbitro Paride De Angeli, va in scena alle ore 20:30 di domenica 12 marzo: siamo nel girone B di Lega Pro 2016-2017, di cui si gioca la ventinovesima giornata. Gli umbri sono fra le squadre che stanno lottando per ottenere un posto nei playoff di fine stagione e sono molto vicini a raggiungere l'obiettivo. Nell'ultimo periodo però la squadra ha ottenuto risultati poco edificanti, pareggiando tre partite e perdendone una. Con questo filotto di non vittorie ora il Gubbio si trova al sesto posto in graduatoria.

L'obiettivo sarebbe almeno la quinta piazza, ma i rossoblu potrebbero accontentarsi di conservare la posizione attuale dagli assalti della Sambenedettese del Feralpisalò e del Bassano Virtus. Per l'Ancona invece la situazione è critica. I marchigiani si trovano nei bassifondi della classifica, in piena zona playout, con un solo punto di vantaggio sull'ulimo posto, che significherebbe retrocessione diretta nel campionato dilettantistico.

L'ultima sconfitta nel derby contro l'Alma Juventus Fano ha fatto cadere tutti nello sconforto, rendendo sempre più vicini i fantasmi della retrocessione. Andiamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni per il match. Il Gubbio allenato del tecnico Giuseppe Magi proporrà come modulo di base il 4-3-1-2, con l'utilizzo dell'ormai famigerato rombo di centrocampo.

Il portiere titolare sarà Volpe, che collaborerà per mantenere inviolata la porta con il terzino destro Marini, il primo difensore centrale Piccinni, il secondo difensore centrale Rinaldi e il terzino sinistro Zanchi. A centrocampo il trio sarà composto dal mediano di rottura Romano, al contempo capitano della squadra, dalla mezzala destra Valagussa e dalla mezzala sinistra Giacomarro. Il trequartista che cercherà di creare scompiglio nella difesa avversaria sarà Casiraghi che darà anche supporto alle due punte centrali, vale a dire Ferretti e Candellone.

L'Ancona, sconfitto dal Matera nella Coppa Italia Lega Pro utilizzerà il modulo di gioco 5-3-2, scelto dal tecnico Giovanni Pagliari. L'estremo difensore titolare sarà Anacoura, che verrà sostenuto dal terzino destro Daffara, dal terzino sinistro Forgacs e dai tre difensori centrali Vitiello, Cacioli e capitan Ricci. A centrocampo il mediano davanti alla difesa sarà Bambozzi, mentre le due mezzali saranno Gelonese e Zampa. A completare l'undici titolare dell'Ancona ci saranno le due punte centrali che risponderanno ai nomi di Paolucci e Momenté.

Il leitmotiv della gara è facile da prevedere. Il Gubbio cercherà di fare pressione sull'Ancona fin dai primi minuti, e di chiudere gli avversari nella loro metà campo. Naturalmente l'obiettivo dell'Ancona è di non farsi schiacciare per evitare di incappare in errori che potrebbero costare cari. In gare chiuse e bloccate come potrebbe rivelarsi quella in oggetto un ruolo decisivo lo recitano i calci piazzati, che spesso riescono a scardinare anche le difese più precise e attente. Il Gubbio dal canto suo dovrà stare attento a non scoprirsi per evitare sorprese in contropiede.

Un veloce sguardo alle quote relative al match, che parlano ovviamente di Gubbio favorito. Secondo l'agenzia di scommesse Intralot il successo degli umbri vale 1.65 volte la posta, mentre il pareggio è dato a 3.50 volte. La vittoria esterna dell'Ancona infine paga 5.25 volte.

Gubbio Ancona non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

