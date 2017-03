INFORTUNIO GIOVINCO/ Video, la Formica Atomica si schianta contro Onyewu!

INFORTUNIO GIOVINCO, VIDEO: L'EX CALCIATORE DELLA JUVENTUS SI PROCURA UN PROBLEMA FISICO IN UNO SCONTRO CON L'EX MILAN ONYEWU. LE PAROLE DEL TECNICO DEL TORONTO - Le immagini dell'infortunio di Sebastian Giovinco hanno fatto il giro del web diventando virali soprattutto tra i tifosi della Juventus che ricordano il ragazzo, ora ai Toronto in Mls League, con grande affetto. Sulla situazione è intervenuto il tecnico della squadra in cui gioca ora la Formica Atomica, Greg Vanney. Questi ha sottolineato: "Giovinco aveva molto dolore, ma non dovrebbe essere nulla di importante. Si parla infatti solamente di una contusione". Staremo a vedere se il calciatore sarà pronto a recuperare presto oppure se dovrà osservare qualche turno di riposo. Giovinco è la stella ovviamente dei Toronto che per averlo gli ha offerto diverso tempo fa un contratto davvero molto importante. Vedremo ora quanto tempo ci metterà a tornare in campo il calciatore dopo questo brutto scontro con un altro ricordo del nostro campionato, l'ex Milan Onyewu.

INFORTUNIO GIOVINCO, VIDEO: L'EX CALCIATORE DELLA JUVENTUS SI PROCURA UN PROBLEMA FISICO IN UNO SCONTRO CON L'EX MILAN ONYEWU - Il video di Sebastian Giovinco che esce claudicante dal campo dopo uno scontro con l'ex milanista Onyewu ha preoccupato tutti. L'ex calciatore della Juventus, ora in Mls League con il Toronto, non riusciva a reggersi in piedi e ha fatto pensare al peggio: si è temuto un grave infortunio e non un semplice infortunio muscolare. Tutto era nato da un fortissimo scontro che lo aveva lasciato a terra a lungo e che aveva fatto tremare i suoi compagni. Una stagione iniziata male per Sebastian Giovinco che nella prima gara della settimana scorsa contro il Salt Lake City aveva sbagliato un calcio di rigore. Stavolta ovviamente la situazione è ben peggiore anche se al momento non si sanno quali sono i tempi di recupero del calciatore in questione. Proprio in merito a questo dovrebbero arrivare presto nuove precisazioni magari dopo alcuni esami strumentali a cui la Formica Atomica potrebbe essere sottoposta. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'USCITA DAL CAMPO DI GIOVINCO

