INFORTUNIO STENDARDO/ Il difensore finisce ko (Pescara-Udinese, oggi 12 marzo 2017)

INFORTUNIO STENDARDO, IL DIFENSORE FINISCE KO. AL SUO POSTO ENTRA FORNASIER (PESCARA-UDINESE, OGGI 12 MARZO 2017) - Nel corso di Pescara-Udinese c'è da registrare un infortunio capitato a Guglielmo Stendardo. Il difensore dei padroni di casa, al 3', ha rimediato un pestone involontario da Duvan Zapata durante un contrasto di gioco. Il centrale del Pescara ha provato a continuare il match ma al 7', il numero 86 ha alzato bandiera bianca. Zdenek Zeman ha dunque speso il primo dei tre cambi richiamando Stendardo per gettare nella miaschia Fornasier. Questo è un brutto colpo per il Pescara, che perde subito un titolare in una partita decisiva contro un avversario sulla carta abbordabile. Per quanto riguarda le condizioni di Stendardo, ancora non conosciamo l'entità del suo infortunio.

