INFORTUNIO TOMOVIC/ Presunto problema muscolare per il serbo (Fiorentina-Cagliari, oggi 12 marzo 2017)

INFORTUNIO TOMOVIC, PRESUNTO PROBLEMA MUSCOLARE PER IL SERBO (OGGI, 12 MARZO 2017) - In Fiorentina-Cagliari c'è da segnalare l'infortunio accorso a Nenad Tomovic. Il difensore viola ha alzato bandiera bianca al 65' della ripresa, quando si è accasciato a terra toccandosi la gamba. Fin da subito si è visto che il giocatore non era più in grado di proseguire la sfida. Un minuto più tardi, al 66', Paulo Sousa ha richiamato in panchina Tomovic per fare spazio a Carlos Sanchez. Il difensore viola, tra l'altro, oltre a essersi infortunato, era anche finito sul taccuino dell'arbitro con un cartellino giallo. Diffidato, salterà in ogni caso il prossimo match della Fiorentina, impegnata domenica prossima sul campo del Crotone. Per Tomovic si parla di un presunto problema muscolare. Nelle prossime ore arriveranno informazioni più approfondite.

