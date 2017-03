Indian Wells 2017/ Diretta Vinci-Kuznetsova streaming video Supertennis.tv (oggi)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: VINCI-KUZNETSOVA INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Vinci-Kuznetsova: la nostra tennista è impegnata oggi nel terzo turno di Indian Wells 2017, si parte alle ore 11 locali (le 20 in California) e il match che riguarda Roberta sarà il secondo sullo Stadium 3, dopo che l’argentino Facundo Bagnis avrà affrontato la testa di serie numero 18 Alex Zverev. La Vinci è l’unica italiana rimasta in corsa nel tabellone femminile: nella serata di ieri infatti Sara Errani è stata eliminata da Barbora Strycova mentre al primo turno aveva già perso Camila Giorgi, sconfitta da Johanna Larsson.

Un match tra due veterane del circuito: 34 anni la nostra giocatrice, 31 la Kuznetsova che nella sua carriera ha anche vinto un Roland Garros e ha vissuto un grande 2016, che le ha permesso di chiudere la stagione nella Top Ten come non succedeva da sette anni. Avversaria tosta perchè anche su superfici rapide sa il fatto suo (ha una finale agli Us Open, anche se lontana quasi dieci anni) ed è la testa di serie numero 8 del tabellone. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

La vincente sfiderà una tra Johanna Konta e Caroline Garcia, in una parte di tabellone che ha la principale insidia in Karolina Pliskova (che oggi sfida Irina-Camelia Begu) e che ha le grandi sorprese nella gemella Kristyna, capace di spingersi fino al terzo turno e oggi impegnata contro Dominika Cibulkova, e nella classe ’99 Kayla Day chè è campionessa juniores e che ha già fatto fuori Kurumi Nara e, soprattutto, Mirjana Lucic-Baroni.

Naturalmente si gioca anche il torneo maschile, con il completamento del secondo turno: occhi puntati sulla porzione più bassa del tabellone, dove incrociano quasi tutti i big. Con l’eliminazione clamorosa di Andy Murray, fatto fuori da Vasek Pospisil, è probabile che chi uscirà finalista da questa parte sarà poi il campion e di Indian Wells 2017; apre Rafa Nadal che sul campo centrale affronta Guido Pella, sarà poi il turno di Novak Djokovic - che ha vinto le ultime tre edizioni del torneo - di affrontare il britannico Kyle Edmund. Da verificare le sue motivazioni più che la condizione, mentre da vedere come Roger Federer tornerà in campo dopo l'inattesa sconfitta di Dubai (oggi affronta Stéphane Robert).

Sul campo numero 2 invece bellissimo derby argentino tra Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis, i due giocatori che hanno maggiormente contribuito, lo scorso novembre, alla vittoria della Coppa Davis da parte della loro nazionale. Ad aprire il programma del centrale sarà comunque Kei Nishikori, che se la vedrà con il britannico Daniel Evans; per il giapponese, testa di serie numero 4 del tabellone, possibile quarto di finale con Marin Cilic (che oggi affronta Taylor Fritz) e dunque rivincita della finale degli Us Open di tre anni fa. Non ci resta che accomodarci per stare a vedere come finiranno questi match; ricordiamo che Roberta Vinci potrebbe essere in campo già prima delle 22 italiane, a seconda di quale sarà la durata del match prima del suo.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali del torneo sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

© Riproduzione Riservata.