Inter Atalanta/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

INTER ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Atalanta si gioca alle ore 15 di domenica 12 marzo ed è un’interessantissima sfida della ventottesima giornata di Serie A 2016-2017: entrambe le squadre puntano a un posto in Europa, che sarebbe il traguardo minimo per la Beneamata ma una grande conquista per la Dea, che per di più arriva allo scontro di San Siro con il vantaggio in classifica. Vista la composizione delle semifinali di Coppa Italia, al momento entrambe sarebbero già certe di essere nella prossima Europa League (l’Inter attraverso il playoff) ma bisogna ancora tenere a distanza il Milan. Aspettando quindi il calcio d’inizio della partita del Giuseppe Meazza, andiamo ad analizzare dubbi e certezze dei due allenatori leggendo quelle che sono le probabili formazioni di Inter Atalanta.

INTER ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter Atalanta, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Inter (segno 1) vale 1,80, il pareggio (segno X) è quotato 3,75, mentre la vittoria dell’Atalanta (segno 2) vi permetterà di vincere 4,25 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli sembra aver deciso circa Marcelo Brozovic, che era assente a Cagliari: il croato recupera ma sarà tenuto in panchina, dando spazio sulla linea mediana alla coppia formata da Gagliardini, grande ex e reduce dalla prima rete con la maglia dell’Inter, e Kondogbia. Per quanto riguarda invece la posizione di trequartista, ballottaggio aperto tra Banega e Joao Mario: in questo momento il vantaggio è dell’ex Siviglia, che sta provando a rimettere in piedi una stagione fin qui non troppo positiva e potrebbe iniziare anche questa partita dopo averlo già fatto la scorsa domenica. Per il resto si tratta soltanto di capire con quale modulo il tecnico emiliano deciderà di giocare: solito dubbio, con la difesa a quattro Ansaldi sarà titolare a sinistra con D’Ambrosio traghettato dall’altra parte, con la difesa a tre fuori l’argentino per lasciare spazio a un centrale difensivo che dovrebbe essere Murillo, altrimenti sacrificato a favore di Medel e Miranda. Candreva e Perisic sono sicuri del posto: giocheranno come esterni alle spalle di Mauro Icardi oppure uno a centrocampo e l’altro da trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Gian Piero Gasperini riabbraccia Kessie e rimette in campo la formazione titolare, al netto dello squalificato Andrea Masiello: gioca Zukanovic nel pacchetto arretrato che si completa con Toloi e Caldara (davanti a Berisha). Formazione titolare significa che torna in panchina D’Alessandro, soluzione a sorpresa domenica scorsa; a fare coppia con Petagna sarà Alejandro Gomez, Kurtic come sempre si divide tra la trequarti e la linea di centrocampo nella quale andrà a posizionarsi per cominciare l’azione e per fare fase di interdizione quando l’Atalanta si dovrà difendere. Il resto non cambia: al fianco di Kessie agisce Freuler, che dovrà dare una mano a sviluppare la manovra visto che l’ivoriano potrebbe essere destinato ad arginare le trame di Gagliardini. Assolutamente non in discussione i due esterni che giocheranno a centrocampo, ma che dovranno percorrere tutta la rispettiva fascia: a destra ci sarà Andrea Conti, a sinistra Spinazzola e questi due giocatori hanno tenuto fino a questo momento un rendimento altissimo in stagione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 15 Ansaldi; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 55 Nagatomo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 24 Murillo, 21 Santon, 6 Joao Mario, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 6 Zukanovic; 24 A. Conti, 11 Freuler, 19 Kessie, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 95 Bastoni, 33 Hateboer, 77 C. Raimondi, 25 Konko, 4 Cristante, 88 A. Grassi, 94 Melegoni, 87 Mounier, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: A. Masiello

Indisponibili: Pesic

