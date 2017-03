Juve Stabia Paganese/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA JUVE STABIA-PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 12 MARZO 2017) - Juve Stabia Paganese, diretta dall'arbitro Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà un derby campano nel programma della decima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Match molto delicato soprattutto per le Vespe, che continuano ad essere in difficoltà ormai da diverse settimane. A cavallo di Natale la Juve Stabia era ancora in lotta per il primo posto nel raggruppamento, poi i gialloblu hanno iniziato progressivamente a perdere contatto con la zona nobile della classifica, ritrovandosi al momento a dieci punti dal Foggia primo della classe dopo lo scontro diretto perso la settimana scorsa, con i satanelli capaci di imporsi di misura. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

La Juve Stabia ha ora la necessità di guardarsi alle spalle in classifica: ancora terza appaiata al Matera a sua volta in caduta libera, la formazione di Castellammare ha visto avvicinarsi ad un solo punto di distanza la Virtus Francavilla quinta. Dopo tre vittorie consecutive invece la Paganese si è dovuta accontentare di un pareggio nell'ultimo impegno casalingo contro il Cosenza. Un risultato che comunque allunga la striscia positiva della formazione di Pagani, che si mantiene a sette punti di distanza dalla zona play out e a sole cinque lunghezze dai play off. Uno scenario lusinghiero per una squadra che sulla carta era partita per sudarsi una difficile salvezza e che invece si sta avvicinando sempre più ad una permanenza certa, senza passare dagli spareggi, tra i professionisti.

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia il faccia a faccia sarà tra queste probabili formazioni: padroni di casa senza l'argentino Morero in difesa, squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a Foggia. Al suo posto giocheranno Liviero, il bulgaro Atanasov e Santacroce davanti all'estremo difensore Danilo Russo, nella difesa a tre. Zona centrale di centrocampo presidiata da Capodaglio, Mastalli e Izzillo, mentre Cancellotti sulla fascia destra e Lisi sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco, sarà confermato Paponi al fianco del senegalese Kanouté.

Risponderà la Paganese con una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Alcibiade, De Santis, Carillo e Della Corte davanti al portiere Liverani. A centrocampo spazio a Pestrin, al panamese Herrera e a Tascone, mentre nel tridente offensivo Bollino e Cicerelli affiancheranno il brasiliano Reginaldo.

3-5-2 per la Juve Stabia di Fontana che dopo la sconfitta di Foggia ha comunque esortato i suoi a credere ancora negli obiettivi di alta classifica, evidenziando come la stagione presenti ancora molte occasioni. 4-3-3 per la Paganese di Grassadonia, una delle realtà tatticamente più versatili del girone, col tecnico dei campani ormai consapevole che mancano pochi passi prima di mettere in cassaforte una salvezza straordinaria, considerando quelle che erano le premesse di inizio stagione.

Nonostante il momento negativo, va comunque sottolineato come la Juve Stabia in casa quest'anno ha perso solamente una partita in casa ed i bookmaker considerano i campani favoriti per la conquista dei tre punti, con successo interno quotato 1.80 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.60 da Bet365 e la quota per la vittoria esterna viene alzata fino a 4.80 da Paddy Power. Juve Stabia-Paganese, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà trasmessa dal sito sportube.tv per i suoi abbonati in diretta streaming video, mentre non è prevista diretta tv dell'incontro.

