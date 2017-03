LA PENNICHELLA DI LOTITO/ Il presidente della Lazio con la testa ciondolante dorme in un ristorante di Roma...

LA PENNICHELLA DI LOTITO: IL PRESIDENTE DELLA LAZIO BECCATO MENTRE SI ADDORMENTA AL RISTORANTE (OGGI 12 MARZO 2017) - Una cenetta davvero noiosa per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è stato beccato mentre si rilassava in un ristorante di Roma. Il numero uno biancoceleste, come riportato da 'Il Messaggero' qualche giorno fa era al Teatro Olimpico per vedere il nuovo spettacolo di Max Giusti e dopo ha pensato bene di concludere la serata in un noto ristorante romano. Al ristorante Harry’s bar in via Veneto il presidente della Lazio, forse troppo stanco, si è lasciato andare dopo aver cenato ai tavoli esterni del ristorante e si è addormentato davanti a tutti. Questa scena non è di certo sfuggita a diversi tifosi che passando di lì si sono accorti di questa scenetta inedita ed hanno deciso di immortalarla con i propri telefonini. Sarà stata la troppa stanchezza, Claudio Lotito non ha avuto problemi ad appisolarsi proprio davanti a tutti, anche se era da poco passata la mezzanotte e tutti si accingevano a lasciare il locale.

LA PENNICHELLA DI LOTITO: IL PRESIDENTE DELLA LAZIO BECCATO MENTRE SI ADDORMENTA AL RISTORANTE (OGGI 12 MARZO 2017) - Claudio Lotito è stato il protagonista nel nuovo show di Max Giusti, 'Cattivissimo Max', tanto da fare da spalla al noto attore in un teatro di Roma. Seduto in prima fila il numero uno della Lazio è stato il bersaglio preferito del comico attraverso battute esilaranti. Lotito era arrivato in ritardo ed è stato invitato a fare un pronostico sul piazzamento della Lazio in questo campionato ma il presidente, anche un po' scaramantico, ha declinato l'invito decidendo di non rispondere a questa domanda di Max Giusti. "Se vinco lo scudetto o la Champions sono pronto a fare pace con il popolo biancoceleste e viceversa, spero" le parole di Claudio Lotito quando gli viene chiesto del suo conflittuale rapporto con i tifosi. Il comico aveva sottratto inoltre il cappotto al presidente della Lazio, a fine spettacolo ha pensato bene di restituirglielo tirando fuori tutti i cellulari dalla tasca fingendo anche di leggere qualche messaggio.

